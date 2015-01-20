نگاه به شهرداری بابل «عابربانکی» است

حسین منصف در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم وارش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه دستگاه های دیگر شهرداری را بعنوان یک عابر بانک می بینند و تقاضاهای غیراصولی و غیرمرتبط از شهرداری دارند.

وی یادآور شد: مسئولان نزدیک ترین راه برای دریافت حمایتهای مالی در شهر را شهرداری درنظر می گیرند و درحالی که باید این نگاه اصلاح شود.

منصف با بیان اینکه ادارات دولتی دارای بودجه مشخص هستند، تصریح کرد: چرا باید شهرداری نسبت به تامین تجهیزات آن اداره گام بردارد و مجبوری برای اینکه کار روتینگ خود را انجام دهیم باید نسبت به تامین امکانات دیگر ادارات نظیر ماشین و کامپیوتر اقدام کنیم.

این عضو شورای شهر بابل یادآور شد: متاسفانه شهرداری دیگری بسیاری از کارهایی است که مربوط به آن نیست و باید سازمانهای دیگر آن را انجام دهند.

وی با این پرسش که آیا شهرداری باید لامپ چراغ های روشنایی شهر را عضو کند، در حالیکه این وظیفه ذاتی اداره برق است، گفت: صرفه ۹۰۰ میلوین تومان هزینه در این زمینه اصولی نیست و با این اعتبار می توان یک پارک بزرگ در شهر ساخت.

وی با بیان اینکه اگر شهرداری به وظایف مربوط به خود بپردازد، بسیاری از مشکلات حل می شود، در حال حاضر شهرداری به یک عابر بانک برای دستگاههای اجرایی تبدیل شده است.

عضو شورای شهر بابل تصریح کرد: متاسفانه از لامپی که باید اداره برق بزند تا سایر مسائل را مجبوریم انجام دهیم که این امور هزنیه های زیادی را بر روی شهرداری تحمیل کند.

وی با انتقاد از شورای شهر و شهرداری گفت: اگر واقعا بخواهیم کار کنیم و توانهایمان را جمع کنیم، بیشتر موفق می شویم.