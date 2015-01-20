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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

عبداللهی:

هفت پروژه آبرسانی روستایی در مازندران بهره برداری می شود

هفت پروژه آبرسانی روستایی در مازندران بهره برداری می شود

ساری - مدیرعامل آبفار مازندران گفت: با بهره براری از هفت پروژه آبرسانی روستایی استان در دهه فجر، بالغ بر ۲۲ هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب بهره مند می شوند.

مجید عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره برداری از هفت پروژه آبرسانی روستایی طی دهه مبارک فجر بیش از پنج هزار و  ۸۹۰ خانوار در استان مازندران با جمعیتی بالغ بر۲۲ هزار و ۳۸۶ نفر از نعمت آب شرب سالم برخوردار می شوند.

وی اظهار داشت:هفت پروژه آبرسانی شامل ۵ پروژه مجتمعی و دو پروژه تک روستایی در ۳۱ روستای شهرستانهای بهشهر، سیمرغ، سوادکوه، بابل، چالوس و تنکابن با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۸ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال به اتمام رسیده و همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهند رسید.

عبداللهی افزود: این پروژه ها شامل مجتمع آبرسانی شهید موسوی نژاد(کروا) سیمرغ، مجتمع آبرسانی لاله آباد بابل، مجتمع آبرسانی ذوات شرق چالوس، مجتمع آبرسانی صادق آباد - نعیم آباد و مجتمع آبرسانی گرماپشته تنکابن و نیز پروژه آبرسانی تک روستایی پارسی سوادکوه و پروژه آبرسانی تک روستایی روستاهای سابق محله-لوجنده و لمرد بهشهر است.

وی با اشاره به مشخصات فیزیکی این پروژه ها گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها حدود ۸۰ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع، احداث ۸ باب مخازن ذخیره به حجم هزار و ۲۲ مترمکعب، بهسازی ۵ دهنه چشمه، حفر ۲ حلقه چاه عمیق و احداث ۲ واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شده است.

کد مطلب 2469979

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