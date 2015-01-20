هفت پروژه آبرسانی روستایی در مازندران بهره برداری می شود

مجید عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بهره برداری از هفت پروژه آبرسانی روستایی طی دهه مبارک فجر بیش از پنج هزار و ۸۹۰ خانوار در استان مازندران با جمعیتی بالغ بر۲۲ هزار و ۳۸۶ نفر از نعمت آب شرب سالم برخوردار می شوند.

وی اظهار داشت:هفت پروژه آبرسانی شامل ۵ پروژه مجتمعی و دو پروژه تک روستایی در ۳۱ روستای شهرستانهای بهشهر، سیمرغ، سوادکوه، بابل، چالوس و تنکابن با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۸ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال به اتمام رسیده و همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهند رسید.

عبداللهی افزود: این پروژه ها شامل مجتمع آبرسانی شهید موسوی نژاد(کروا) سیمرغ، مجتمع آبرسانی لاله آباد بابل، مجتمع آبرسانی ذوات شرق چالوس، مجتمع آبرسانی صادق آباد - نعیم آباد و مجتمع آبرسانی گرماپشته تنکابن و نیز پروژه آبرسانی تک روستایی پارسی سوادکوه و پروژه آبرسانی تک روستایی روستاهای سابق محله-لوجنده و لمرد بهشهر است.

وی با اشاره به مشخصات فیزیکی این پروژه ها گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها حدود ۸۰ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع، احداث ۸ باب مخازن ذخیره به حجم هزار و ۲۲ مترمکعب، بهسازی ۵ دهنه چشمه، حفر ۲ حلقه چاه عمیق و احداث ۲ واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شده است.