برگزاری رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی با عمان در اردیبهشت ماه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری ظهر امروز پس از دیدار با رئیس دانشکده دفاع ملی عمان در ستاد کل نیروی دریایی ارتش در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به اهمیت دریا بین کشورهای مختلف و همان طور که رهبری فرمودند که منافع کشور در دریا راهبردی است، این مسئله برای کشورهای مختلف همچنین عمان دارای اهمیت است.

وی افزود: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت تا مدار 10 درجه فعالیت مستمر خواهد داشت و تا امروز نیز این فعالیت را ادامه داده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به چگونه بهره برداری از دریا به عنوان یک راهبرد اساسی برای کشورهای مختلف، گفت: چگونگی بهره برداری از دریا نیاز به امنیت مستمر دارد و امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به خصوص نیروی دریایی در برقراری امنیت در تنگه هرمز و مدار 10 درجه شمالی فعالیت مستمر دارند که با موفقیت، امنیت را برای خطوط دریایی برقرار کرده اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: ما می توانیم با همکاری کشورهایی که در حوزه دریایی با آنها منافع مشترک داریم از جمله همسایه هایمان مثل کشور عمان، در برقراری امنیت به هم کمک کنیم.

سیاری گفت: در رزمایش‌هایی که برگزار می کنیم پیام صلح و دوستی را به کشورهای مختلف جهان داده و اعلام می کنیم که می توانیم این برقراری امنیت را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه در مسئله امداد و نجات در دریای عمان و شرق تنگه هرمز همکاری‌های بسیار نزدیکی با کشور عمان داریم، خاطرنشان کرد: هر سال رزمایش امدادی مشترک دریایی با این کشور برگزار می کنیم و ان شاء الله رزمایش دفاعی بعدی ما هم اردیبهشت سال آینده خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه مهمانان عمانی ما دانشجویان دانشکده دفاع ملی عمان بودند، گفت: با این عزیزان بحث مفصلی درباره امنیت دریا و اینکه ایران و عمان دو بازیگر اصلی در بحث امنیت دریا هستند، داشتیم.

وی افزود: همچنین صحبت درباره جنبه‌های مختلف همکاری در زمینه‌های مشترک مورد بحث قرار گرفت.

سیاری ادامه داد: ماهانه ناوگروه های جمهوری اسلامی ایران از بنادر عمان بازدید دارند که در جلسه امروز درباره تبادل مباحث آموزشی، امنیت مطمئن و دائمی در منطقه و نیز جنبه‌های مشترک همکاری در این زمینه هم بحث و گفتگو کردیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دنیا بداند جمهوری اسلامی ایران به همراه کشورهای دوست منطقه توان این را دارد که امنیت را در دریا برقرار کند و در این باره از نیروی دریایی عمان تشکر می کنیم که نهایت همکاری را با ما در این باره داشته اند.

سیاری درباره اظهارات فرمانده ستاد مشترک آمریکا مبنی بر تهدید جمهوری اسلامی ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران اهل تعرض به دیگران نیست و علاوه بر آن پیشرفت نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی ارتش ما بر همه آشکار است.

وی خاطرنشان کرد: ما رزمایشی تحت عنوان محمد رسول الله (ص) برگزار کردیم که دیدید چه بازتابی در دنیا داشت، این رزمایش‌ها برای بازدارندگی، دفاع از منافع و منابع جمهوری اسلامی ایران، تقویت نیروهای مسلح و ایجاد امنیت است؛ هر کجا که لازم باشد با نهایت قدرت آماده دفاع از مرزهایمان هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای منطقه در حوزه دریایی، دست صلح و دوستی می دهد.