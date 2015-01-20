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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

از سوی دفتر حزب الله لبنان؛

مراسم بزرگداشت شهید «جهاد مغنیه» در تهران برگزار می شود

مراسم بزرگداشت شهید «جهاد مغنیه» در تهران برگزار می شود

بزرگداشت شهید جهاد مغنیه چهارشنبه اول بهمن در دفتر حزب الله لبنان در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پي شهادت تعدادي از رزمندگان حزب الله لبنان توسط رژيم غاصب صهيونيستي مراسم بزرگداشتی در دفتر این تشکیلات در تهران برگزار می شود.

این مراسم، چهارشنبه اول بهمن ساعت ١٤ تا ١٧ در دفتر حزب الله لبنان واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان شهيد محمد علي رحيمي، پلاك ٧٥ با حضور عموم مردم و علاقه مندان مقاومت اسلامی برگزار خواهد شد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه به خودروی چند نفر از اعضای حزب الله لبنان در منطقه قنیطره حمله کردند که در اثر آن چند نفر از جمله جهاد مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه و سردار الله دادی از فرماندهان سپاه پاسداران به شهادت رسیدند.

کد مطلب 2469989

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