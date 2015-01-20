وقتی فاضلاب و بوی تعفن میزبان مراجعین اصفهانی بیمه بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کار به عنوان حامی اصلی کارگران در سطح کشور همواره اقدامات موثری را به انجام رسانیده است که جای تقدیر و تشکر دارد اما جای سوال است که چرا باید این اداره حامی کارگران محلی را برای بیمه بیکاری انتخاب کند که خود دارای ایرادات بسیاری است.

طی تماس یکی از کارگران بیمه بیکاری با دفتر خبرگزاری مهر در خصوص وضعیت نامناسب محل بیمه بیکاری چند روزی را به آنجا رفتم تا از نزدیک با مشکلات مراجعین و کارمندان آشنا شوم و در روز آخر نیز نوشته ای توجه مرا جلب کرد که علت آن نشت فاضلاب بود که سبب تعطیلی این محل شده است.

یکی از مراجعین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نزدیک به یک سال است که این مکان برای ما انتخاب شده و مکان قبلی با وجودی که اندکی دورتر بود اما خیلی بهتر بود و فضای با روحیه ای بود.

درب ورودی مراجعین بیمه بیکاری

وی ادامه داد: اما این محل نه تنها دارای نور مناسبی نیست بلکه از لحاظ تهویه هوا نیز دارای مشکلات بسیاری است که باید در انتخاب آن تدبیر داشت.

یکی دیگر از مراجعین نیز به خبرنگار مهر گفت: من صبح امروز به اینجا آمدم و وقتی یکی از کارمندان درب را باز کرد با صحنه ای روبرو شدم که توصیف آن واقعا قابل وصف نیست چنانچه فاضلاب به صورت کامل فضای این طبقه را گرفته بود و بوی ناشی از آن بسیار بد بود.

وقتی به سراغ کسبه اطراف این محل رفتم آنها نیز گلایه های خودشان را داشتند یکی از آنها به مهر گفت: از زمانی که این مرکز به خیابان به این شلوغی منتقل شده است دیگر آسایش نداریم چنانچه می شود روزهایی که شاهد صفوف طولانی کسانی هستیم که منتظر هستند تا انگشت و حاضری خود را بزنند.

او ادامه داد: خیابان فیض یکی از خیابان های شلوغ اصفهان است و پارک های دوبله کسانی که به اینجا می آیند خیابان را با مشکلات جدی روبرو می کند.

به گزارش مهر علاوه بر مشکلاتی که برخی از آنها را مراجعین و کسبه اطراف محل بیمه بیکاری مطرح کردن باید گفت: مشکلات دیگری هم وجود دارد که بیان آن خالی از لطف نیست.

پیرمردی که با عصا و به سختی تردد می کرد

پیرمردی میان سال را دیدم که به سختی با عصا از پله ها به سمت پائین آمدن است وقتی از او پرسیدم از این محل راضی هستی در پاسخ گفت: راه پله های اینجه امان مرا بریده است ولی چاره ای نیست و باید هر ما اینجا حاضری بزنم.

محل نشست فاضلاب

انتقال بیمه بیکاری به خیابان فیض از سرناچاری بوده است

مدیرکل اداره کار و تعاون امور اجتماعی استان اصفهان در این ارتباط در گفتگو با مهر گفت: یکسری از محدودیت‌هایی که در عرصه فضا، مکان و منابع انسانی، مالی و غیره با آن مواجه ایم سبب انتقال بیمه بیکاری از مکان قبلی به طبقه زیرین بانک توسعه تعاون در خیابان فیض اصفهان شده است.

قادری در پاسخ به اینکه وضعیت موجود بیمه بیکاری حداقل استانداردهای یک مکان به عنوان محل کار را، ندارد، افزود: این مکان به صورت موقتی برای این بخش انتخاب شده است و در راستای تکریم ارباب رجوع تغییرات ساختاری در جهت بهبود فضا را در دستور کار قرار دادیم.

وی در حالی خبر از بهبود فضا و تغییرات در مکان را داد که هیچ وعده‌ای در خصوص اینکه این اقدامات بهسازی مقرر است در چه زمانی انجام بگیرد مشخص نیست.

مدیر کل اداره کل کار، تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان گفت: مشخص نیست که قبل از فرارسیدن سال جدید یا در سال ۹۴ شاهد تغییر ساختمان بیمه بیکاری اداره کار استان باشیم.

مدیر کل اداره کل کار ، تعاون و امور اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد اجرایی کردن عملیات ساخت و بهسازی کمی به طول می انجامد، خاطرنشان کرد: وظیفه این اداره است که در راستای تکریم ارباب رجوع هر چه سریع گام بردارد.

نمای بیرونی ورودی مراجعین

وی بیان داشت: وظیفه رسانه ها است که مشکلات مردم را پیگیر شوند که بررسی این موضوع از سوی رسانه مذکور جای قدردانی دارد.

در هر صورت انتظار می رود اداره کار که به عنوان حامی اصلی کارگران همواره در سطح استان اصفهان اقدامات موثری را به انجام رسانیده است این بار نیز با همت والایی که دارد نسبت به رفع مشکل این محل اقدامات لازم را انجام دهد و به گونه ای میزبان کارگران و مراجعین خود باشد که شایسته آنان است.