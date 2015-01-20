عملیات برف روبی در معابر شهر کرمان انجام گرفت

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان آغاز بارندگی ها کلیه نیروهای شهرداری بصورت آماده باش قرار گرفته و به میزان کافی شن و نمک در مناطق دپو شد، افزود: از دقایق اولیه بامداد امروز قریب ۶۵۰ نیرو در سطح شهر نسبت به برف روبی معابر اقدام کردند.

وی افزود: عملیات برف روبی و پاشیدن شن و نمک با اولویت پل ها، ورودی بیمارستان ها، خیابان های اصلی آغاز شد و همچنان این اقدامات در عابر فرعی و پیاده روها در حال انجام است.

بابایی ابراز داشت: علاوه بر آماده باش نیروها، سه دستگاه برف روب جدید نیز برای شهرداری ها خریداری شده است که در بارندگی های اخیر با تعدادی گریدر و تراکتور تیغ جلو در خصوص حمل و تخلیه شن و نمک مورد استفاده قرار گرفتند.

بابایی ضمن تشکر از همکاری کلیه ارگان های شهرداری در رفع مشکلات ایجاد شده در بارندگی های اخیر، یادآور شد: مدیران واحدهای اجرائیات مناطق با تمامی امکانات و همچنین دفاتر تنظیف مناطق نیز در خصوص پاشیدن شن و نمک همکاری بسیاری داشته اند.