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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰

بابایی:

عملیات برف روبی در معابر شهر کرمان انجام گرفت

عملیات برف روبی در معابر شهر کرمان انجام گرفت

کرمان - معاون خدمات شهری شهردار کرمان از رفع مشکل لغزندگی معابر با برف روبی و پاشیدن شن و نمک خبر داد.

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان آغاز بارندگی ها کلیه نیروهای شهرداری بصورت آماده باش قرار گرفته و به میزان کافی شن و نمک در مناطق دپو شد، افزود: از دقایق اولیه بامداد امروز  قریب ۶۵۰ نیرو در سطح شهر نسبت به برف روبی معابر اقدام کردند.

وی افزود: عملیات برف روبی و پاشیدن شن و نمک با اولویت پل ها، ورودی بیمارستان ها، خیابان های اصلی آغاز شد و همچنان این اقدامات در عابر فرعی و پیاده روها در حال انجام است.

بابایی ابراز داشت: علاوه بر آماده باش نیروها، سه دستگاه برف روب جدید نیز برای شهرداری ها خریداری شده است که در بارندگی های اخیر با تعدادی گریدر و تراکتور تیغ جلو  در خصوص حمل و تخلیه شن و نمک مورد استفاده قرار گرفتند.

بابایی ضمن تشکر از همکاری کلیه ارگان های شهرداری در رفع مشکلات ایجاد شده در بارندگی های اخیر، یادآور شد: مدیران واحدهای اجرائیات مناطق با تمامی امکانات و همچنین دفاتر تنظیف مناطق نیز در خصوص پاشیدن شن و نمک همکاری بسیاری داشته اند.

 

کد مطلب 2470005

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