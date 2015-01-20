احداث پاركینگ میدان جانباز مشهد به رغم مخالفت اعضای شورای شهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد روز سه شنبه در پنجاه و دومین جلسه علنی و رسمی خود واگذاری احداث پروژه پاركینگ عمومی طبقاتی زیر سطحی در ضلع جنوب شرقی میدان جانباز را با سرمایه گذاری بخش خصوصی تصویب کردند.

در مصوبه امروز با حضور اعضای شورای شهر به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا از طریق فراخوان عمومی با مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث پارکینگ در زمینی به مساحت ۶هزار و ۵۰۵ متر مربع با زیربنای ۳۲ هزار و ۵۲۵ متر مربع و اعتبار ۲۹میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان اقدام کند.

در این جلسه همچنین یکی از اعضای شورای شهر با بیان اینکه این طرح فضای سبز را با کمبود مواجه می کند از حاضران حواست تا به این مصوبه رای ندهند.

محمود عامری فرد ادامه داد: با اصل احداث پارکینگ در منطقه جانباز موافقم اما راه و روش طی شده توسط شهردار و ریاست شورا اشتباه بوده و این هزینه به سرانجام نمی رسد.

وی با بیان اینکه ایجاد پارکینگ از وظایف کمیسیون حمل و نقل است اذعان داشت: متن این لایحه نیز دارای اشکال بوده و به خوبی تنظیم نشده است.

نخعی راد یكی دیگر از اعضای شورای شهر نیز در پاسخ به نمایندگان مخالف این طرح عنوان کرد: این طرح سرمایه گذاری محسوب نمی شود زیرا ملک به شهرداری تعلق دارد و شهرداری ۲۹ میلیارد برای هزینه پارکینگ هزینه خواهد کرد.

وی افزود: به دلیل اینکه پروژه این پارکینگ به صورت زیر سطحی انجام می شود لذا کمبود و یا اشکالی در فضای سبز به وجود نمی آید.

سید عبدالكریم جوادی رئیس كمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در موافقت با طرح پاركینگ جانباز تاكید كرد: در ان منطقه به دلیل تراکم زیاد خودرو و به عنوان شریان اصلی شهر چنانچه این سرمایه گذاری محقق شود ظرفیت مناسبی برای ایجاد درآمد های پایدار فراهم می شود.

مجوز فروش زمین های منطقه ثامن به شهرداری مشهد واگذار شد

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد صبح امروز همچنین مجوز فروش زمین در اراضی تملك شده واقع در منطقه ثامن را به همراه پروانه به سرمایه گذاری شركت "مهد براق" با قیمت كارشناسی روز را توسط شهرداری مشهد تصویب كردند.

در ماده واحده این مصوبه تصریح شد: شهرداری مشهد اجازه دارد ۱۷ مورد املاك به مساحت ناخالص دو هزار و ۶۷۷ متر مربع و خالص حدود دو هزار و ۳۸ متر مربع واقع در عرصه پروژه های خیام، ‌ سعدی، ‌ حافظ، ‌ مبین و ۹۰۷ متر مربع معابر واقع در پروژه های مذكور در منطقه ثامن را كه از محل منابع اوراق مشاركت و منابع شهرداری خریداری گردیده است را به قیمت كارشناسی روز و به همراه پروانه ساخت به سرمایه گذار شركت مهد براق واگذار كند.

در تبصره یک این مصوبه شهرداری موظف شد تا بهای اراضی را كه از محل منابع اوراق مشاركت به فروش می رساند را به حساب اوراق مشاركت واریز كند.

همچنین در تبصره ۲ این مصوبه به شهرداری در مورد بهای زمین ۷۰ درصد وجه را به صورت نقد و ۳۰ درصد را بعد از یك سال و در خصوص بهاء و عوارض پروانه ها نیز ۳۰ درصد را بصورت نقد و مابقی را در ۱۲ قسط ماهیانه اخذ كند.

یكی دیگر از مصوبات صدور مجوز فروش پروژه "سعادت" واقع در ضلع جنوبی خیابان صاحب الزمان (عج) در طرح میدان شهدا به شهرداری مشهد است كه شهرداری از طریق فراخوان عمومی اقدام به واگذاری آن می كند.

بر اساس تبصره ۳ این مصوبه شهرداری موظف است ظرف مدت حداكثر ۶ماه از زمان تصویب این پروژه، ‌ مجوزات لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام كند.