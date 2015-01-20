لایحه جنجالی برگزاری سرشماری قبل از انتخابات در کنگو قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از کشته شدن چهار نفر در ناآرامی های جمهوری دمکراتیک در «کینشازا» پایتخت کنگو و شهر «گوما» بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

"لمبرت منده" سخنگوی دولت ضمن رد خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان از کشته شدن دو افسر پلیس توسط مهاجمان ناشناس و همچنین دو غیرنظامی از سوی نیروهای گارد ویژه هنگام غارت انباری خبر داد.

برگزاری این تظاهرات درحالیست که پارلمان جمهوری دموکراتیک کنگو پیش‌ نویس لایحه لزوم انجام سرشماری قبل از برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و ریاست جمهوری را با وجود هشدار مخالفان تصویب کرده است.

در این لایحه که برای بررسی و اظهارنظر به کمیسیون مربوطه در پارلمان ارجاع شده آمده است که برای تضمین صحت انتخابات، لازم است سرشماری ملی قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی انجام پذیرد اما نمایندگان مخالف گفته‌ اند که با توجه به مدت زمان انجام سرشماری، هدف اصلی از تدوین این لایجه تمدید دوره دوم ریاست جمهوری ژوزف کابیلا، رئیس جمهوری است که سال آینده به پایان می‌ رسد.

طبق قانون اساسی کنگو، یک فرد مجاز نیست برای بیش از دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب شود و پیش از این، برخی از طرفداران کابیلا خواستار تغییر در این اصل قانون اساسی شده بودند.

جمهوری دموکراتیک کنگو، با حدود ۶۵ میلیون جمعیت، کشوری به بزرگی اروپای غربی است و با توجه به پراکندگی جمعیت و کمبود وسایل و راه‌های ارتباطاتی و ملاحظات امنیتی، تکمیل سرشماری مدت‌ها به طول خواهد انجامید. به گفته مخالفان، با تصویب لایحه جدید، دوره ریاست جمهوری و پارلمان کنگو تا پایان انجام سرشماری و تجدید نظر در قوانین انتخاباتی براساس نتیجه این سرشماری ادامه خواهد یافت.