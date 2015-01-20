تشکیل ۲۴ کمیته تخصصی دهه فجر در استان/ لزوم محتوابخشی به برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین تقی زاده سه شنبه در جلسه هماهنگی مدیران روابط عمومی ادارات و دستگاه های دولتی آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات دشمنان برای ترویج اسلام هراسی در جهان اظهار داشت: اقبال عمومی به دین مبین اسلام هر روز بیشتر و موجب هراس و برنامه ریزی های دشمنان برای مقابله با اسلام و انقلاب اسلامی شده و همین موضوع اهمیت برنامه های گرامیداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را دو چندان کرده است.

وی با بیان اینکه وقایع انقلاب اسلامی باید به نحو مطلوب توسط مدیران روابط عمومی منعکس شود، گفت: این قشر در واقع چشم بینا و گوش شنوای سازمان ها و ادارات هستند و باید تلاش کنند تا مجاهدت ها و رشادت های حضرت امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس را به نحو احسن و درست به نسل جوان منتقل کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه عنایات الهی و وحدت کلمه را رمز پیروزی انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ عنوان کرد و افزود: در زمان حکومت رژیم طاغوت سرمایه های مهم کشور تاراج و در مقابل فساد تبلیغ می شد و ایران به حیاط خلوتی امن برای آمریکایی ها تبدیل شده بود اما پیروزی انقلاب اسلامی در فجر ۵۷ به رهبری امام خمینی (ره) همه این معادلات را بر هم زد.

حجت الاسلام تقی زاده با قیاس وضعیت کشور در زمان حکومت شاهنشاهی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: اکنون جمهوری اسلامی ایران به برکت حکومت و نظام اسلامی، ولایت فقیه، آگاهی مردم و خون شهدا، امن ترین کشور منطقه است و ملت ما علاوه بر اینکه سرنوشت خود را رقم می زند، دامنه تاثیرگذاری بالایی بر کشورها و ملت های همسایه و حتی جهان دارد و همین موجب صدور پیام انقلاب و بیداری اسلامی به کشورهای منطقه شده است.

وی با تاکید بر لزوم تبیین صحیح و هدفمند آرمان ها و پیام ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایام دهه مبارک فجر تصریح کرد: بر همین اساس جشن های امسال این دهه باید با شکوه هر چه تمام برگزار شد که در همین راستا ۲۴ کمیته تخصصی و برنامه ریزی در استان تشکیل شده اند که از این بین در حال حاضر چهار کمیته در حال فعالیت و انجام برنامه ریزی ها هستند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان شرقی نیز در این نشست بر لزوم وفاق، همدلی و محتوابخشی به فعالیت های ایام گرامیداشت دهه فجر تاکید کرد و گفت: تنوع موضوعی و کیفیت برنامه های دهه فجر امسال باید مورد توجه مدیران و مسوولان قرار گیرد و انتظار داریم با همکاری و هماهنگی دستگاه های دولتی، رسانه ها و مردم، امسال برنامه های پرشوری برای گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شود.

جواد آهنگری در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: همدلی و وفاق بین سازمان ها و ادارات مختلف استان می تواند موجب رشد کیفی برنامه های دهه فجر و نیز افزایش حجمی و کمی این برنامه ها برای سالجاری شود.