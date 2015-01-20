اعتبارات عمرانی حوزه فاضلاب اردبیل ۶۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده ظهر سه شنبه در جلسه توسعه خدمات آبفای استان اضافه کرد: در بخش فاضلاب افزایش اعتبارات در سطح کشور ناچیز بوده، اما به طور کلی اعتبار بخش فاضلاب استان رشد بهتری نسبت به سال گذشته دارد.

وی ادامه داد: در بخش فاضلاب، اعتبارات طرح فاضلاب استان اردبیل از ۱۴۹ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال در سال ۹۳ به ۲۳۷ میلیارد ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که رشد ۶۳ درصدی را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با اشاره به شرایط نامساعد حفاری در عملیات اجرایی ایجاد شبکه فاضلاب در شهرهای استان بیان داشت: با توجه به تخصیص و افزایش اعتبارات جهت توسعه و ایجاد تاسیسات، طرح های فاضلاب شهری در این استان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به گفته وی براین اساس افزایش اعتبارات طرح های فاضلاب مشگین شهر ۷۶ درصد، پارس آباد ۶۶ درصد، نیر ۴۲ درصد، کوثر ۶۶ درصد و سرعین ۶۶ درصد در لایحه بودجه سال ۹۴ ارائه شده است.

حسن زاده تاکید کرد که در صورت تصویب این اعتبارات در مجلس و تخصیص ۱۰۰ درصدی آن، پروژه های فاضلاب شهرهای پارس آباد، سرعین، نیر و کوثر تا پایان سال ۹۴ می توانند به اتمام رسیده و به بهره برداری برسند.