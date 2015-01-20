نور حق خاموش شدنی نیست/راه پيامبر اسلام در جهان عالم گير شده است

به گزارش خبرنگار مهر، توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام روح مردم ولایت مدار همدان را آزرده كرده و پس راهپیمایی مردم همدان در نماز جمعه هفته جاری ظهر امروز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان نیز با تجمع در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه این اقدام را محكوم و خواستار عذرخواهی دولت فرانسه شدند.

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در این مراسم با محكومیت توهین به پیامبر اسلام، بیان داشت: پیامبر اكرم(ص) همه را به سوی یكتا پرستی و توحید دعوت كرده است.

حجت الاسلام هادی شفیعی ناطق با تاكید براینكه هیچ قدرتی نمی تواند مانع عالم گیر شدن عظمت پیام پیامبراسلام شود، اذعان داشت: با انتشار این كاریكاتورها، افرادی كه پیامبر اسلام را نمی شناسند كنجكاو مطالعه اسلام می شوند و در واقع این رویداد باعث عالم گیر شدن اسلام می شود.

وی ادامه داد: خدای متعال هر توهینی به پیامبران را بی اثر می كند کمااینکه توهین به پیامبر اسلام برای اولین بار نبوده بلكه این رویه از صدر اسلام و خاك روبه ریختن بر وجود مبارك پیامبر رحمت توسط كافران نیز وجود داشته است.

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با اشاره به اینكه هیچ قدرتی مانع راه خدایی نیست، افزود: ایستادن مقابل فرستاده خدا ،مقابله با ذات مقدس الهی است.

شفیعی ناطق افزود: استهزا پیامبران از آغاز راه آنان وجود داشته اما هیچ فردی نتوانسته مانع آنان شود چرا كه راه آنان الهی بوده است.

وی با اشاره به اینكه اكنون راه پیامبر اسلام در جهان عالم گیر شده است، اظهار داشت: ائمه اطهار دین اسلام را در جامعه نهادینه كردند و در واقع نور حق هیچ گاه خاموش شدنی نیست.

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی همدان اظهار داشت: خداوند نور هدایتش را برهمه عالم گسترده است و آنانی كه پیامبر اسلام و قرآن را به تمسخر می گیرند، خود تحقیر شده اند.

شفیعی ناطق عنوان كرد: جاذبه اسلام موجب عالم گیر شدن این دین الهی شده است.

مدیر امور پژوهش های دانشگاهای آزاد همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینكه بر همه لازم است که پیامبر اعظم(ص) را بیش از پیش بشناسند، بیان داشت: عصبانیت دنیای استکبار از آنجا ناشی می شود که خورشید اسلام در غرب طلوع و نور هدایت محمدی (ص) چشم ها را کور کرده است.

محمد جواد گیاهشناس اذعان داشت: همه مسلمانان باید دشمنان اصلی خود را بشناسند و از دامن زدن به هرگونه اختلاف درونی که اتحاد مسلمانان را سست می کند به شدت بپرهیزند و در زیر پرچم ولایت در مقابل استکبار صف آرایی کنند.

در پایان این تجمع دانشجویان این دانشگاه با سردادن شعار و محكومیت این اقدام نشریه فرانسوی خواستار عذرخواهی دولت فرانسه شدند.