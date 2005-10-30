حركت شهيد فهميده انقلاب اسلامي را به جهان صادر كرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در كرج ، حسن جمالي در مراسم گراميداشت سالروز شهادت شهيد محمد حسين فهميده و نواختن زنگ شجاعت در مدرسه محل تحصيل اين شهيد گرانقدر ، افزود : عملياتهاي استشهادي نوجوانان و جوانان كه امروزه در لبنان و فلسطين انجام مي شود برگرفته از حركت ارزشي شهيد گرانقدر كرج ، شهيد فهميده است .

وي با ياد آوري سخن بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در خصوص اين شهيد ، ادامه داد : همانطور كه امام (ره) فرمودند رهبر ما آن طفل 13 ساله اي است كه نارنجك به خود مي بندد و زير تانك مي رود و در واقع شهيد فهميده قاسم (ع) انقلاب اسلامي ايران است .

جمالي با ذكر محاسن شهيد فهميده به نقل از مدير وقت مدرسه او و خانواده اش ، خاطر نشان كرد : شهيد فهميده با بينش و بصيرت به اين مقام رسيد و اكنون بايد الگوي بي بديل نوجوانان كشور ما باشد .

گفتي است ، مراسم گراميداشت ياد و خاطر شهيد فهميده صبح امروز با نواختن زنگ شجاعت در حضور خانواده شهيد و مسئولان شهر و استان در مدرسه اي كه شهيد در سالهاي 58 و 59 در آنجا تحصيل كرده بود ، برگزار شد .