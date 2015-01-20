فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر رضوانشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر شامل دو توربین ۱۶۰ مگا واتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و حمید چیت چیان وزیر نیرو افتتاح شد.

گفتنی است با بهره برداری از فاز دوم این نیروگاه ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر به ۹۶۸ مگا وات افزایش یافت.

نیروگاه برق پره‌سر دارای چهار واحد گازی هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات و دو واحد توربین بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات بوده و این واحد عظیم نیروگاهی در مجموع از ظرفیت تولید ۹۶۸ مگاوات برق برخوردار است.

نیروگاه سیکل ترکیبی پره‌سر با ساختار BOT دارای شرایط ایزو است به طوری که که متشکل از دو بلوک (هر بلوک شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار) واقع در پره‌سر گیلان است.

این نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از توانمندی متخصصان ایرانی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است که سهم ساخت داخل در این نیروگاه بیش از ۹۳ درصد است.

انرژی الکتریکی تولید شده نیروگاه از طریق پست ۲۳۰ کیلوولت و هشت فیدر به شبکه سراسری وصل می شود. همزمان با راه‌اندازی کامل این نیروگاه، بهره‌برداری از پست شهید عضدی رشت نیز با حضور معاون اول رییس‌ جمهوری و وزیر نیرو آغاز شده است.

پست ۲۳۰ کیلوولت به ۶۰ کیلوولت GIS شهید عضدی رشت با هدف تامین انرژی مطمئن پایدار پست‌های فوق توزیع منطقه، مصارف صنعتی و خانگی شهر رشت و حومه در منطقه پیرکلاچای شهر رشت احداث شده است.

این پست دارای دو دستگاه ترانسفورماتور هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاولت، دو فیدر ورودی ۲۳۰ کیلوولت، دو فیدر ترانس ۲۳۰ کیلوولت به‌صورت باس باردوبل، دو فیدر ورودی ۶۳ کیلوولت و ۱۰ فیدر خروجی ۶۳ کیلوولت است که سامانه کنترل پست از نوع DCS بوده و با هزینه‌ای افزون‌بر ۳۰۰ میلیارد ریال برق‌دار شده است.

اتصال‌ها و خطوط ارتباطی پست شهید عضدی شامل ۸.۲ کیلومترمدار خط هوایی ۲۳۰ کیلوولت، سه کیلومترمدار خط هوایی ۶۳ کیلوولت و ۹.۶ کیلومترمدار خط کابلی ۶۳ کیلوولت است که با هزینه‌ای افزون‌بر ۴۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مجموع هزینه پست ۲۳۰ کیلوولت به ۶۰ کیلوولت شهید عضدی رشت به همراه اتصال‌ها و خطوط ارتباطی آن افزون‌بر ۳۴۰ میلیارد ریال است.