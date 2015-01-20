ناصر اطرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام میوه های مصرفی در اصفهان و عرضه شده در سطح استان وارداتی است بنابراین با نوسان قیمت میوه ها مواجه ایم.

وی در ارتباط با برنامه سریالی افزایش قیمت میوه ها و صیفی جات بیان داشت: قیمت میوه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به دلیل فساد پذیری میوه و صیفی جات بنابراین به خودی خود قیمت آن تحت تاثیر فراوانی و کمبود آن در سطح بازار قرار می‌گیرد.

رئيس اتحاديه ميادين ميوه و تره‌بار اصفهان اعلام کرد: به عنوان مثال اگر امروز شاهد افزایش قیمت پرتقال هستیم به این علت است که سال گذشته شاهد سرمای شدید در منطقه شمال کشور بودیم که این سرما سبب از بین رفتن حجم عمده ای از پرتقال‌های تولیدی شد و واردات آن به دیگر استان ها بسیار کم صورت گرفت.

وی گفت: از آنجائیکه درختان پرتقال یکسال بار زیاد دارد و سال دیگر ممکن است اینگونه نباشد بنابراین امسال با افزایش قیمت پرتقال به علت سرمازدگی شدید سال گذشته مواجه شدیم.

اطرج بیان داشت: در چنین زمان های که با بار کم و زیاد میوه و صیفی جات مواجه می‌شویم دست دلالان باز می شود و این نوع کالاها را با هر قیمتی که بخواهند به فروش می رسانند.

وی اعلام داشت: دلیل دیگر افزایش یا کاهش قیمت، جو و وضعیت آب و هوا است که اگر با بارش خوب بارندگی مواجه باشیم به طور قطع محصولات زیادی تولید و قیمت کاهش می یابد.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه قیمت میوه ها تنها وابسته به فراوانی یا کمبود میوه و صیفی جات در بازار است، خاطرنشان کرد: در همین راستا اگر به طور مثال در استانی مانند سیستان و بلوچستان به دلیل خسارت ناشی از بارش برف و باران میوه و صیفی جات دچار مشکل شود و قادر به عرضه زیاد این محصولات به اصفهان نشویم به ناچار مجبور به افزایش قیمت آن هستیم.