۴۰ هزار طلبه در کشور فاقد مسکن هستند/ ارتباط دولت با حوزه ها عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی اکبری معاون مسکن و تامین اجتماعی مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور و هیئت همراه، حجت الاسلام ارباب رئیس دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام امینی مشاور استاندار در امور روحانیون ظهر سه شنبه با مرتضی روزبه استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام هادی اکبری در این دیدار که در دفتر استاندار برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار طلبه فعال درسراسر کشور داریم که بغیر از زنان طلبه و روحانی در ترویج امور دینی تلاش می کنند.

وی افزود: در سالهای اخیر با قطع ارتباط مالی مردم و روحانیون و کم رنگ شدن آن این احساس ایجاد شد که این گروه دیگر نیازی به کمک های مالی مردمی ندارد که این موضوع به دلیل عدم اتکاء روحانیون به اعتبارات دولتی مشکلات زیادی ایجاد کرده است که باید تدبیر شود.

اکبری یادآورشد: با جلب مشارکت خیرین توسط مرکز خدمات حوزه درصدیم زمینه جلب حمایت مالی افراد نیکوکار را فراهم کنیم تا برخی فعالیت های رفاهی طلاب و روحانیون تامین شود.

معاون مسکن و تامین اجتماعی مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: از سال ۸۳ طلاب تحت پوشش خدمات بیمه ای و خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرار گرفتند و در دو سال اخیر هم بیمه تکمیلی آنها برقرار شده است.

۱۰ درصد روحانیون ارتباط استخدامی دولتی دارند

این مسئول بیان کرد: حدود ۱۰ درصد روحانیون و طلاب ارتباط استخدامی و حقوقی با دستگاههای اجرایی دارند و مابقی با هزینه های بسیار ناچیز از محل تبلیغات و فعالیت های شخصی و کمک حوزه های علمیه در حدود ۳۵۰ هزار تومان در شهرستانها و ۶۰۰ هزارتومان در تهران برخوردارند که هزینه اجاره مسکن نمی شود.

۴۰ هزار طلبه متاهل فاقد مسکن در کشور

وی اظهارداشت: در حال حاضر ۴۰ هزار طلبه و روحانی متاهل در کشور فاقد مسکن هستند که اگر در مسکن مهر در هر مجتمع حتی یک واحد به روحانیون داده می شد امروز بسیاری از مشکلات برطرف شده بود.

حجت الاسلام اکبری یادآورشد: امروزه در بسیاری از پروژه های مسکن مهر در کشور با استقرار گروههای مختلف مردم خلاء نبود روحانی برای ترویج احکام دینی کاملا احساس می شود که می توانست با تدبیر و برنامه ریزی هم نیاز معنوی این مناطق جدی را حل کرده و هم طلاب را صاحب خانه کند.

ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی برای روحانیون

این مسئول در خصوص ساخت مسکن برای روحانیون گفت: با آغاز فعالیت مرکز خدمات حوزه علمیه تعداد ۱۰ هزار واحد مسکونی در قم و دو هزار واحد در سایر مناطق کشور احداث شده است.

وی بیان کرد: سالانه ۱۲ هزار نفر طلبه جدید (بغیر از بانوان) وارد حوزه می شوند که این افراد نیز باید در نوبت تامین مسکن قرار گیرند که این کار نیازمند برنامه ریزی است.

شش هزار طلبه در نوبت دریافت وام

این مسئول از پرداخت وام قرض الحسنه به طلاب هم خبرداد و گفت: وامهای اضطراری بین دو تا سه میلیون تومان است که تاکنون شش هزار طلبه و روحانی در نوبت دریافت این تسهیلات هستند که جوابگوی نیازها نیست.

وی افزود: نمی خواهیم وابسته به دولت باشیم اما باید حداقل نیازهای این گروه تاثیرگذار تامین شود تا رسالت سنگین خود در تبلیغ دین را به خوبی انجام دهند.

بیشترین تعامل با روحانیون در دولت جدید است

اکبری بیان کرد: در دوره دکتر روحانی بدون اغراق بیشترین تعامل و ارتباط با روحانیت، حوزه و دولت برقرار شده و تعامل با استانداران کشور در سطح بسیار عالی است.

وی اضافه کرد: در گذشته برخی ادعا می کردند که با روحانیت تعامل دارند اما کاری نمی کردند اما این دولت ادعا نکرده بلکه در عمل نشان داده که بهترین ارتباط با حوزه های علمیه و روحانیت را دارد و استانداران واقعا در این زمینه همکاری شایسته ای داشته اند.

اکبری اظهارداشت: روحانیت در نظام اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و در نظام مردم سالاری دینی این جایگاه حساس تر است لذا تا زمانی که حکومت اسلامی است روحانیت باید نقش آفرینی کند.

شورای سیاست گذاری روحانیون در قزوین راه اندازی شود

وی تصریح کرد: شورای سیاست گذاری روحانیون در چند استان راه اندازی شده که درخواست می کنیم با حمایت استاندار محترم در قزوین نیز راه اندازی شود تا بتوانیم خدمات رفاهی مناسبی به این گروه ارائه کنیم.