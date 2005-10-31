طهماسب مظاهري در اين خصوص متن زير را در تهيه كرده كه خلاصه ديدگاه هاي وي در زمينه طرح تثبيت قيمتها مي باشد.

از نظر اينجانب طرح تثبيت قيمت ها همانطور كه قبلا در زمان تصويب آن، اعلام شده بود، چند ويژگي اصلي و اساسي دارد و توفيق آن مستلزم توجه دقيق به همه ابعاد آن و اجراي همه جانبه آن طرح است.

ويژگي اصلي طرح اين است كه عزم، تصميم و اهتمام نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به موضوع تورم و گراني؛ لزوم مهار آن و جلوگيري از روند افزايش مهار گسيخته قيمت ها، بالاخص قيمت كالاها و خدمات دولت و شركتهاي دولتي را نشان مي دهد.

يك نكته مهم در طرح فوق آن است كه به ريشه هاي تورم و گراني پرداخته است و با تشخيص صحيحي كه به عمل آورده است دولت را به اتخاد سياست هاي مالي متناسب با مهار تورم، صرفه جويي، اجتناب از كسري بودجه و افزايش بهره وري ، دعوت و ملزم نموده است.

در ارتباط با اجراي اين سياست ها، نه تنها صرفه جويي در هزينه هاي زائد ، بلكه صرفه جويي در هزينه هاي كمتر ضروري نيز قابل توصيه است.

از سوي ديگر ، افزايش قيمت كالاهاي اساسي و خدمات دولتي در اين طرح منوط و موكول به طراحي و اجراي سياست هاي جبراني در قالب يك توجيه اقتصادي و اجتماعي شده و از افزايش قيمت، بدون در نظر گرفتن آثار و عواقب و اتخاذ تدابير لازم براي پوشش آن عواقب خودداري مي شود.

اجراي اين طرح، مستلزم برنامه ريزي و تحقق همه اجزاء و ابعاد آن است و اجراي ناقص آن، امري است كه مي تواند موجب نگراني شود كه در اين بين اين مساله نه تنها عدم تحقق اهداف را در پي دارد، بلكه ممكن است نتايج عكس، شود. يكي از پديده هايي كه مي تواند موجب اجراي ناقص قانون صرفه جويي در هزينه هاي كمتر ضروري نيز قابل توصيه است.

از سوي ديگر، افزايش قيمت كالاهاي اساسي و خدمات دولتي در اين طرح منوط و موكول به طراحي و اجراي سياست هاي جبراني در قالب يك توجيه اقتصادي اجتماعي شده و از افزايش قيمت، بدون در نظر گرفتن آثار و عواقب و اتخاذ تدابير لازم براي پوشش آن عواقب خودداري مي شود. اجرا ناقص آن، امري است كه مي تواند موجب نگراني و نه تنها عدم تحقق اهداف آن، بلكه نتايج عكس، شود.

يكي از پديده هايي كه مي تواند موجب اجراي ناقص قانون شود، اين است كه بدون فراهم كردن شرايط مناسب براي مهار تورم و اجراي سياست هاي صرفه جويي، و با رشد نقدينگي مازاد بر پيش بيني در برنامه چهارم، مستقل از ريشه و عوامل آن، شرايط تورمي فراهم گردد و در آن شرايط، بنگاههاي توليدي - اعم از دولتي يا غير دولتي - مكلف به عرضه كالا و خدمات خود به قيمت كمتر از تمام شده شوند كه در اين حالت يكي از دو اتفاق رخ خواهد داد: يا بنگاه توليدي مربوطه به دليل تحمل زيان، از توان توليدي خود خواهد كاست و در نتيجه عرضه كالا و خدمات كاهش خواهد يافت و يا اينكه دولت مجبور به پرداخت يارانه آن كالا و خدمات مي شود كه هر دو حالت موجب افزايش فشار تورمي ناشي از كاهش عرضه يا افزايش كسري بودجه خواهد شد و لذا آنچه بايد مورد توجه باشد اين است كه مجموعه سياست هاي مهار تورم به شكل كامل و منسجم و به صورت يك مجموعه سازگارا اجرا شود.

در اين مسير اين اقدام مكمل هم بايد انجام شود كه به مساله انحصارات توليد و عرضه كالا و خدمات؛ همچنين نظام توزيع كالا و خدمات توجه لازم به عمل آيد و براي اصلاح آن اقدام گردد.

موضوع "انحصارات" و "بحث توزيع" دو عامل مهم هستند كه در صورت عدم توجه به آنها، ولو با كنترل رشد نقدينگي و كاهش نرخ تورم، شاهد افزايش نرخ كالا و خدماتي خواهيم بود كه از نظام انحصاري توليد و عرضه و نظام نامناسب توزيع برخوردارند. لذا اقدام مكمل براي توجه به اين دو پديده ، حذف انحصارات و اصلاح نظام توزيع، مجموعه اقدامات ضد تورمي ، صرفه جويي و افزايش بهره وري دولت به همراه سياست هاي جبراني مربوط به اصلاحات ساختار اقتصادي را تكميل خواهد نمود و آثار مثبت افزايش عرضه كالا و خدمات و آرامش سطح عمومي قيمت ها را براي مردم به ارمغان خواهد آورد.