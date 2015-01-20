حرفه ای های سینما با جشنواره وارش ارتباط برقرار کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر مقدس ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه وارش گفت: جشنواره وارش ۱۵ سال قبل به صورت یک جریان خودجوش توسط فیلمسازان مازندرانی شکل گرفت.

وی با بیان اینکه در دوره‌های چهارم و پنجم برگزاری جشنواره، اتفاقات خوبی رخ داد و شورای سیاستگذاری مناسبی هم انتخاب شده بود، گفت: در چند دوره گذشته اگرچه که در جشنواره حضور می‌یافتم اما خیلی در جریان امور نبودم.

داور بخش ترنه‌وا در هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه وارش گفت: حس خوبی به جشنواره وارش دارم چون حرفه‌ای‌های سینمای کشور با این جشنواره ارتباط برقرار کرده بودند.

مقدس با بیان اینکه بعد از مدت‌ها شورای سیاستگذاری جدید در این جشنواره آغاز به کار و برگزاری جشنواره شکل بهتری پیدا کرد، ادامه داد: شورای سیاستگذاری جدید، فضای برگزاری جشنواره را متفاوت کرد.

وی با اشاره به اینکه در شورای سیاستگذاری، بخش جدیدی را به نام ترنه‌وا که در زبان مازندرانی به معنای نسیم تازه است شکل دادیم، تصریح کرد: ۵۲ اثر از فیلمسازان مازندرانی به این بخش از جشنواره ارسال شد که داوری این بخش بر عهده من و چند نفر دیگر از سینماگران است.

مقدس با بیان اینکه ترنه‌وا جزو بخش خوب جشنواره است، گفت: در آینده این بخش از مهم‌ترین بخش‌های جشنواره وارش خواهد بود.

عضو شورای سیاستگذاری کانون کارگردانان ایران افزود: رشد قابل توجهی در فیلمسازان مازندرانی از نظر تکنیک، محتوا و پیدا کرده ایده خوب، دیده می‌شود.

مقدس با اشاره به اینکه اما این رشد در فیلمسازان مازندرانی کافی نیست و توقع من بیشتر است، گفت: چون خودم مازندرانی هستم و با سینمای کوتاه به این عرصه پا گذاشتم و هرگز افرادی که فیلم کوتاه تولید می‌کنند را رها نکردم.

وی با بیان اینکه دوست دارد فیلمسازان مازندرانی جایگاه و رده خود را در این عرصه ارتقا دهند چراکه مازندران ظرفیت‌های فراوانی در این زمینه دارد، خاطرنشان کرد: این اراده برای رشد در فیلمسازان مازندرانی وجود دارد اما این رشد با آموزش و حمایت نهادهای فرهنگی استان باید ادامه پیدا کند.

مقدس با اشاره به اینکه کارخانه‌ها به توسعه بخش فرهنگ کمک کنند، ادامه داد: فیلمسازی کار سخت و پرخرجی است و تقاضا دارم این حمایت از فیلمسازان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اکنون وقت ارزیابی و آسیب‌شناسی جشنواره نیست، افزود: ارزیابی جشنواره باید بعد از پایان کار، صورت گیرد.

مقدس با اشاره به اینکه مشکل ما زمان برگزاری جشنواره وارش است، اظهار کرد: این جشنواره در زمستان اتفاق می‌افتد بحران مخاطب را به وجود می‌آورد و به دلیل شرایط آب و هوایی این فصل، افراد کمتری به تماشای فیلم می‌آیند اما انتظار داریم هنرمندان شهر از این جشنواره استقبال کنند و برای تماشای فیلم‌ها حضور یابند.

وی با بیان اینکه رشد فیلمسازان یکی از تاثیرگذارترین جریانات جشنواره وارش است، افزود: چون فیلمسازان جوان‌تر با فیلمسازان مطرح کشور در این جشنواره به گفت‌وگو می‌پردازند و تولیدات فیلمسازان سراسر کشور را می‌بینند.

مقدس گفت: وارش فیلم‌های نخست بسیاری از فیلمسازان مطرح سینما را نمایش و جایزه داده است.