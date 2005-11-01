مهريه هزار سكه اي ؛ بهانه اي براي چند روز زندگي مشترك!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، موضوع مهريه يك سنت حسنه اسلامي و ايراني است كه متاسفانه طي سالهاي اخير به شدت از سوي خانواده هاي ايراني دچار دستخوش و تغيير و تحول شده است ، به طوري كه گاهي بحث بر سر مهريه آنقدر بالا مي گيرد كه وصلتي به خاطر اختلاف نظر درباره مهريه ، هيچگاه سر نمي گيرد...

طي سالهاي اخير تعداد زندانيان فراري از پرداخت مهريه ، مدام در حال افزايش است به گونه اي كه در حال حاضر اين افراد بخش عمده اي از زندانيان مالي را شامل مي شوند . افرادي كه به دليل يك اشتباه در آغاز زندگي مشترك ، حالا مدتها در پشت ميله هاي زندان زندگي را سپري خواهند كرد .

طبق قانون مدني ، مهريه هر وقت كه از جانب زن مطالبه شود بايد به روز شود . يعني با محاسبات اقتصادي معلوم شود مبلغي كه در تاريخ ازدواج به عنوان مهريه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهي است و سپس پرداخت شود .

از سوي ديگر مردان همواره با ترفندهاي مختلف، توسل به شيوه هاي قانون و تنگ كردن عرصه بر همسران خود معمولا آنان را به طلاق و بخشش مهريه خود وادار كرده و به اين ترتيب زن در اكثر مواقع به حق و حقوق قانوني خويش يعني دريافت مهريه نمي رسد.

در مواردي كه جدايي ها به حكم قانون اتفاق مي افتد و مرد توان پرداخت كلي مهريه را ندارد قانون به او كمك مي كند تا بتواند مهريه سنگين را در چند نوبت و به صورت اقساط پرداخت نمايد اما درصد بالايي از آنان حاضر به پذيريش پرداخت مهريه نمي شوند و در نهايت زندان را بر پرداخت مهريه ترجيح مي دهند.

در مواقعي كه زنان حتي به دليل وجود پشتوانه هايي همچون پدر و مادر و يا دريافت حقوق مناسب نيازي به دريافت مهريه از مرد نداشته اند با اين وجود خواهان دريافت مهريه از همسر خود بوده و هرگز حاضر به گذشت از حق خود نيستند و به نوعي سعي دارند مرد را تحت فشار رواني قرار دهند و از سوي ديگر مردان نيز حاضر به پذيريش پرداخت مهريه نمي شوند و حتي حاضرند سالها در زندان بمانند.

به گزارش خبرنگار مهر ، گزارشات مراجع قضايي حاكي از آن است كه درصد بالايي از زنان به قصد كلاهبرداري با مهريه هاي كلان مبادرت به ازدواج مي نمايند و بلافاصله پس از ازدواج درخواست طلاق نموده و خواهان مهريه خود به صورت يكجا مي شوند و اينجاست كه تكليف مرداني كه به هر دليل فريب چنين زناني را مي خورند كاملا نامشخص است چنين مرداني يا بايد مهريه چند صد ميليوني را بپردازند و يا زندان را تحمل كنند...

به عنوان نمونه تعداد زندانيان مهريه را مي توان درزندان اوين مشاهده نمود ، به گونه اي كه از تعداد زندانيان موجود در اين زندان در حدود هزار نفر به دليل عدم پرداخت مهريه در اين زندان بسر مي برند و اين در حالي است كه اين آمار فقط متعلق به يك زندان است و اين وضعيت مشمول ساير زندانهاي كشور نيز مي شود...

فريب خورده ها ...

جواني 28 ساله كه پس از3 سال زندگي مشترك از همسر خود جدا شده و حالا به دليل جهيزيه در زندان اوين بسر مي برد مي گويد : در حدود سه سال است كه هر ماه 45 هزار تومان از حقوقم به حساب همسرم واريز مي شود و حالا به دليل اجرا گذاشتن جهيزيه در زندان بسر مي برم .

وي مي گويد : حاضرم سالها در زندان بمانم اما ديگر حاضر به پرداخت جهيزيه همسرم نيستم.

جوان 25 ساله ديگري كه مدتي است به دليل مهريه در زندان بسر مي برد مي گويد : مهريه همسرم 500 سكه طلا است اما اگر يك سكه طلا هم بود حاضر به پرداخت آن نمي شدم و زندان را بر پرداخت مهريه ترجيح مي دهم.

وي در ادامه مي گويد : در صورتي كه مهريه از سوي دادگاه قسط بندي شود تنها يك ماه از آن را پرداخت مي كنم و بعد از فراري مي شوم و ديگر مابقي اقساط را پرداخت نخواهم كرد.

جوان ديگري كه علت حضور خود در زندان را ناداني در قبول مهريه 1300سكه اي ذكر مي كند ، مي گويد : در زمان تعيين مهريه تنها به رضايت خانواده همسرم فكر مي كردم وديگر از عاقبتي كه در انتظارم بود غافل بودم .

وي ادامه مي دهد : گرچه در حال حاضر ثابت شده كه همسرم تنها به قصد كلاهبرداري و اخذ مهريه كلان با بنده ازواج كرده اما بايد سالها بهترين دوران زندگي خود را به خاطر بي تدبيري خود در زندان سپري كنم .

علت چيست...

ليلا سادات اسدي معاون مجتمع قضايي خانواده ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به مرداني كه به علت عدم پرداخت مهريه در زندانها بسر مي برند اشاره مي كند و مي گويد : با توجه به اينكه امروزه اكثر مهريه هاي تعيين شده تا حد زيادي سنگين است، اكثر مردان در زمان طلاق از پرداخت آن عاجر هستند و توانايي مالي لازم را در پرداخت آن را ندارند و اين در حالي است كه با تشخيص دادگاه مرد به صورت اقساطي مهريه را به زن پرداخت مي كند و در صورتي كه از اين طريق نيز حاضر به پرداخت مهريه زن نشود راهي زندان مي شود كه اين امر حق قانوني زن است.

وي مي افزايد : از نظر قانوني هيچ ممانعتي براي ارائه كردن درخواست بازداشت همسر از سوي زن به علت عدم پرداخت مهريه به مرجع قضايي وجود ندارد و قاضي نيز حق ممانعت كردن از اجراي چنين درخواستي را از سوي زن ندارد.

اسدي مي گويد : زنان در شرايطي كه مردان تحت شرايط مناسبي كه قاضي پرونده تعيين مي كند حاضر به پرداخت مهريه نمي شوند مي توانند درخواست بازداشت همسر خود را از مراجع قضايي نمايند.

وي تصريح مي كند : با وجود اينكه برخي مردان شرايط دادگاه را مي پذيرند اما عده اي كه از روي لجبازي حاضر به پرداخت مهريه نمي شوند همسر آنان ناچارا درخواست بازداشت همسر خود را از دادگاه مي كنند.

معاون دادگاه خانواده در ادامه مي گويد : امروزه درصد بسياري از مراجعه كنندگان به دادگاه خانواده به دليل اعتياد همسر درخواست طلاق مي كنند و اين در حالي است كه در زماني كه مرد به هيچ عنوان حاضر به ترك اعتياد خود نمي شود زن ديگر حاضر به ادامه زندگي با مرد نمي شود و درخواست طلب مهريه و طلاق را به دادگاه ارئه مي دهد.

اسدي خاطر نشان مي كند : برخي گمان مي كنند با صدور بخشنامه اي ديگر مردان به دليل عدم پرداخت مهريه راهي زندان نمي شوند اما چنين بخشنامه و رايي هنوز صادر نشده و مردان همچنان در صورت عدم پرداخت مهريه راهي زندان مي شوند.

وي مي افزايد: برخي قضات معتقدند مرداني كه از پرداخت مهريه خودداري مي كنند بايد راهي زندان شوند اما قضات ديگر معتقدند كه نبايد به دليل عدم پرداخت مهريه مردان را راهي زندان نمود و اختلاف نظري در اين خصوص وجود دارد.

وي در ادامه مي گويد : امروزه اكثر مردان به دنبال ترفندي براي عدم پرداخت مهريه و در نهايت به دنبال راه حلي براي طولاني كردن مسير رسيدگي به پرونده هستند و در اين امر به راههاي متفاوتي متوسل مي شوند.

وي تصريح مي كند : امروزه بسياري از مردان صورت اقساط نيز حاضر به پرداخت مهريه همسر خود نيستند و طبق قانون اين افراد راهي زندان مي شوند.

معاون مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه بايد تا حد امكان از ورود افراد بدهكار مالي به خصوص در زمينه مهريه به زندان خودداري نمود تصريح مي كند : محكومان مالي مجرم نيستند و رييس قوه قضاييه نيز نسبت به اين موضوع تاكيدات بسياري دارند.

وي مي افزايد : در حال حاضر پرونده هاي در مجتمع قضايي قرار دارد كه مربوط به مرداني است كه به هيچ عنوان حتي به صورت اقساط حاضر به پرداخت مهريه همسر خود نيستند و طبق قانون اين افراد راهي زندان مي شوند.

اسدي اظهار مي دارد : با وجود اينكه برخي از مردان به دليل وضعيت مالي نا مناسب قادر به پرداخت مهريه نيستند اما درصدي بسياري از آنان با وجود اينكه از وضعيت مالي مطلوبي برخوردار هستند اما به دليل لجبازي با همسر خود حاضر به پرداخت مهريه نمي شوند.

وي مي گويد : با وجود اينكه مردان مي توانند طبق قانون و شرايطي كه قاضي تعيين مي كند با پرداخت ماهيانه 50 هزار تومان به صورت اقساط مهريه زن را پرداخت كنند اما حاضر به پذيريش چنين شرايطي نيز نيستند به گونه اي كه مايلند به جاي پرداخت مهريه راهي زندان شوند.

معاون مجتمع قضايي خانواده خاطر نشان مي كند : با توجه به اينكه اكثر زنان پس از جدايي با مشكلات بسياري در گذران زندگي مواجه مي شوند بنابراين مبلغي كه ماهيانه به عنوان مهريه به زن پرداخت مي شود مي تواند تا حدودي بسياري در حمايت از زنان موثر موثر واقع شود.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد: در حال حاضر پرونده هاي مربوط به مسائل خانوادگي بيش از پرونده هاي ديگر در محاكم در حال بررسي است و هر روزه نيز اين تعداد رو به افزايش است و اين در حالي است كه برخي قوانين مربوط به مسائل خانوادگي و طلاق داراي ايرادات و مشكلاتي متعددي است .

نيره اخوان ، در خصوص تقاضاهاي بي شمار زنان براي دريافت مهريه از مردان مي افزايد : امروزه برخي زنان به راحتي و پس از مدت كوتاهي از شروع زندگي مشترك درخواست دريافت مهريه را در دادگاه مطرح مي كنند و در صورت عدم پرداخت از سوي مرد مهريه را به اجرا مي گذارند در صورتيكه بايد به صورت قانوني مانع از سوء استفاده اين زنان از مردان شويم.

وي مي گويد : با وجود اينكه مهريه عند المطالبه و حق قانوني زن است اما برخي از اين امر سوء استفاده مي كنند و هدف آنان از ازدواج فقط اخذ مهريه از مرد است كه قانون بايد از اقدام اين افراد جلوگيري كند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه مهريه بايد بر اساس درآمد مرد تعيين شود ، تصريح مي كند : مهريه بايد با بررسي ميزان درآمد مرد تعيين شود و در صورتيكه اجراي اين امر نتيجه مثبتي به دنبال داشت اين امر قانوني و اجرايي شود تا ديگر شاهد تعداد بيشمار مردان فراري از پرداخت مهريه در زندانها نباشيم.