تفاهم نامه شرکت پست و صندوق بازنشستگی منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز مدیران عامل پست و صندوق بازنشستگی کشوری، در راستای حذف واسطه‌ها و افزایش رفاه اعضای این صندوق، تفاهم‌نامه همکاری به امضاء رساندند.

در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه، مهندس مهری ضمن تشریح خدمات پستی که از این پس به نیابت از صندوق بازنشستگی کشوری به اعضاء ارائه می‌شود، اظهار داشت: پست در زمینه ارائه خدمات نیابتی از سابقه بسیار خوبی برخوردار است و با توجه به این که مأموریت پست در دنیای ارتباطات دیجیتال تغییر یافته، می‌تواند در قالب همکاری‌های مشترک با دیگر سازمان‌ها، ضمن کاهش مصرف کاغذ، از سفرهای درون شهری نیز بکاهد.

مدیرعامل پست گفت: با حمایت‌های بسیار خوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شبکه پستی، این شرکت در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و فراهم نمودن زمینه گسترش خدمات الکترونیکی، سرمایه‌گذاری خوبی انجام داده که انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری نیز در همین راستا است.

وی ارائه خدمات به بیش از یک میلیون و 200 هزار بازنشسته که عمری صرف خدمت به جامعه کرده اند را اقدامی بسیار ارزشمند برشمرد و گفت: براساس این تفاهم‌نامه، بازنشستگان محترم عضو این صندوق می‌توانند از این پس، تمامی خدماتی که مستقیماً از این صندوق دریافت کردند مانند، دریافت فیش حقوقی، بیمه تکمیلی، احکام را، از طریق 300 دفتر پستی در سطح کشور دریافت کنند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت پست ادامه داد: سه بعدی بودن خدمات پست که ترکیبی از خدمات فیزیکی، الکترونیکی و مالی است، به بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا با واگذاری امورشان به پست، به وظیفه اصلی خود بپردازند.

مدیرعامل پست، ارائه خدمات مالی را از مهم‌ترین ابعاد خدمات پستی دانست که از این طریق می‌توان ضمن ارائه امور مرسوم بانک‌ها، خدماتی نظیر توزیع پول نقد، ایجاد صندوق سپرده و بسیاری دیگر از خدمات که در حوزه وظایف شبکه بانکی نیست را در اختیار مشتریان قرار دهد.

مهری همچنین، ضمن تآکید بر ارائه خدمات فیزیکی به متقاضیان در صورت نیاز، این همکاری را دستاورد مهمی برشمرد که می‌تواند در کاهش هزینه‌های سربار جامعه تأثیر مستقیم گذاشته و بهره‌وری ملی را ارتقاء دهد.

در ادامه مدیر عامل صندوق بازنشستگی نیز در ادامه گفت: انعقاد این تفاهم‌نامه می‌تواند رفاه این قشر از افراد جامعه را تأمین کرده و از رفت‌و‌آمد آنان به این سازمان بکاهد.

همچنین دکتر اسلامیان از تهران، گلستان و البرز، به عنوان استان‌های پایلوت در ارائه خدمات این صندوق یاد کرد که هم‌اکنون، بازنشستگان مستقیماً، خدمات مورد نیاز خود را از طریق 70 دفتر پستی دریافت می‌ کنند.