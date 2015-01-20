۷ انجمن سینمای جوان ایران به جشنواره وارش فیلم ارسال کردند

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی در حاشیه برگزاری جشنواره وارش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش در سه بخش فرهنگ عامه، پیامبر اعظم (نشان صلح و دوستی) و ترانه وا (آثاری با محوریت مازندران) از تاریخ ۲۹ دی ماه تا ۲ بهمن در شهر بابل در حال برگزاری است و در این دوره از برگزاری جشنواره ۱۳ فیلم كوتاه از ۷ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در دو بخش فرهنگ عامه و پیامبر اعظم (نشان صلح و دوستی) به رقابت خواهند پرداخت.

وی بیان داشت: در بخش فرهنگ عامه، جار ساخته سینا مصطفی زاده، تجربی از دفتر رشت، سپیده ساخته عباس سندی، مستند از دفتر رشت، سفرنامه قونیه ساخته رضا مجلسی از رشت، مستند مردی به نام سیمین ساخته بابك طاهری از دفتر تهران، داستانی از طرف آن ها ساخته سعید روستایی از تهران، خورشید، باغ، پنجره ساخته سعید شاه حسینی از دفتر اراك، می لا دو ساخته فاطمه طوسی از دفتر اهواز، صورت های متروك ساخته اشكان احمدی، عروسی مسلم ساخته رضا جمالی از اردبیل، هشتاد سالگی ساخته رضا جمالی از اردبیل از جمله فیلم ها هستند.

وی عنوان کرد: در بخش پیامبر اعظم (نشان صلح و دوستی)، فیلم تجربی دیروقت ساخته نواب محمودی از لاهیجان، داستانی كودكان ابری ساخته رضا فهیمی از دفتر رفسنجان، پویانمایی شهر من سردشت ساخته زیبا ارژنگ دفتر تهران از دیگر فیلم ها هستند.



در هشتمین جشنواره بین المللی فیلم وارش ۶۰ فیلم كوتاه در بخش فرهنگ عامه، ۱۶ فیلم كوتاه در بخش پیامبر اعظم (نشان صلح و دوستی) و ۱۸ فیلم كوتاه نیز در بخش ترانه وا (آثاری با محوریت مازندران) به رقابت خواهند پرداخت.