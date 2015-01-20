اجرای سیستم های نوین آبیاری راندمان مصرف آب را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر سه شنبه در جلسه شورای آب که با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی برگزار شد اظهارداشت: جذب تسهیلات بانکی می تواند بر اجرای طرح سیستم های نوین آبیاری تحت فشار نقش بسزایی داشته باشد.

و ی با اشاره به اهمیت و ضرورت آب در بخش کشاورزی خواستار بهینه سازی مصرف دراستفاده از روشهای نوین برای مقابله با بحران آب شد.

ابراهیمی پاک بیان کرد: در طراحی سیستمهاینوین آبیاری ، باید چاههای عمومی مد نظر قرار گیرد و براساس حجم آب تخصیص داده شده و سطح سبز اراضی آبیاری اجرا شود.

وی در این نشست با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات مناسب در حوزه آب و خاک، بر جذب تسهیلات دولتی و بانکی برای اجرای بیشتر سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین وزش بادها ی بیش از حد مجاز، کیفیت آب بعضی از چاهها، هزینه بالای لوازم و تجهیزات، کسب وثیقه بانگی و جلوگیری از استخرهای کوچک و متعدد را از مشکلات اراضی تحت شرب شبکه آبیاری دشت قزوین برشمرد.

ابراهیمی پاک بر لزوم رعایت الگوی کشت محصولات کشاورزی در باغات و مزارع استان تاکید کرد و آموزش واگذاری طرح ها به مدیران را لازم و ضروری دانست.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین نیز با بیان اینکه مصرف بهینه آب در کشاورزی یک نیاز ملی محسوب می‌شود، گفت : یکی از بهترین روش‌های آبیاری که منجر به صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب می‌شود، استفاده از سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار است.

محمد حسین عطایی نشان کرد: هم اکنون ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قابلیت اجرای آبیاری تحت فشار را دارد که از این میزان تاکنون ۲۵ هزار هکتار به سیستم نوین آبیاری تجهیز شده اند.

وی؛ افزایش راندمان آبیاری، صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش و کنترل علف‌های هرز و همچنین کاهش و کنترل آفات و بیماری‌ها را از مهم‌ترین محاسن آبیاری تحت فشار برشمرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و بکارگیری روشهای نوین در جهت افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی که امری ضروری است، بتوان بستر مناسب را برای تحقق این امر مهم فراهم کرد.