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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۴

کنسرت «چرا رفتی» در شیراز تمدید شد/ اجرا در سالن بسکتبال

کنسرت «چرا رفتی» در شیراز تمدید شد/ اجرا در سالن بسکتبال

کنسرت «چرا رفتی» به خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی تهمورس پورناظری روز 3 بهمن‌ماه در شیراز تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تمدید شدن این روز کنسرت «چرا رفتی» در تاریخ های سوم و چهارم بهمن ماه در سالن خانه بسکتبال شهر شیراز روی صحنه خواهد رفت.

 تور شهرستان های کنسرت «چرا رفتی» تاکنون در شهرهای کرمان، رشت، ارومیه،کرمانشاه،شهرکرد،ساری، شیراز،ارومیه، بندرعباس و سمنان اجرا شده است .

در این کنسرت سهراب پورناظری تکنواز کمانچه خواهد بود. همچنین حسین رضایی نیا و آئین مشکاتیان سازهای ضربی، مهیار طریحی سنتور، علی جعفری پویان و تینا جامه گرمی ویولن، سهراب برهمندی ویولا، نگار نوراد ویولنسل، سپند دادبه عود و خورشید دادبه تار دیگر هنرمندانی هستند که در این اجرا روی صحنه خواهند رفت.

کد مطلب 2470140
علیرضا سعیدی

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