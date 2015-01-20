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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۵

موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت برگزار می‌کند:

برگزاری نشست مبانی و الزامات خط مشی‌گذاری تحول در علوم انسانی

برگزاری نشست مبانی و الزامات خط مشی‌گذاری تحول در علوم انسانی

به همت گروه فلسفه علوم انسانی موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت نشست علمی مبانی و الزامات خط مشی گذاری تحول در علوم انسانی پنج شنبه ۲ بهمن ماه در قم برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت نشست علمی مبانی و الزامات خط مشی گذاری تحول در علوم انسانی را  با سخنرانی صاحبنظران این حوزه در تالار معرفت پژوهشگاه در شهر قم برگزار می کند.

در این نشست علمی دکتر سیدمجتبی امامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان سخنران حضور خواهد داشت. نقادی این نشست نیز بر عهده حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسین هاشمیان و دکتر مرتضی جوانعلی آذر خواهد بود.

این نشست علمی بعد از ظهر پنج شنبه دوم بهمن ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است. 

کد مطلب 2470143

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