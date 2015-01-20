طرح های تحقیقاتی در شناسایی عارضه زوال انگور استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی شناسایی و کنترل عارضه زوال انگور ظهر سه شنبه در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

در این نشست که با حضور امیر عسگری معاون دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ و نباتات کشور، معاونان، مدیران و محققان سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد راهکارهای علمی ارتقاء کیفی محصول و مبارزه با عارضه های این محصول بررسی شد.

نیاز علی ابراهیمی پاک در این نشست گفت: تهیه طرح های تحقیقاتی و کارشناسی برای شناسایی بهتر عارضه زوال انگور لازم و ضروری است.

وی افزود: در تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی شناسایی و کنترل عارضه زوال انگور باید نوع آفت، بیماریها، آب، آبیاری و محیط مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: انگور از مهمترین محصولات کشاورزی استراتژیک استان است و شهرستان تاکستان بعنوان بزرگترین تولیدکننده انگور در این استان می تواند به عنوان پایلوت انتخاب شود که در این راستا کارهای ترویجی و عملیاتی را آغاز کرده ایم تا در مسیر شناسایی و پیشگری از این بیماری حرکت کنیم.

ابراهیمی پاک یادآورشد: استفاده از نظر کارشناسی و تحقیقاتی و همچنین تجربیات کشاورزان برای مبارزه با بیماری باغات بسیار مهم و تعیین کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ و نباتات کشور هم گفت: طرح امنیت غذایی در دستور کار این دفتر قرار دارد که یکی از آنها شناسایی آفت زوال انگور است.

امیر عسگری با اشاره به اهمیت شناسایی و کنترل این آفت در باغات تصریح کرد: هر گونه تنش آبی، خاکی و محیطی می تواند بر تشدید بیماری زوال انگور تاثیر مستقیم داشته باشد.

وی بر شناسایی و تفکیک مناطق آلوده بیماری زوال انگور و همچنین پیشگیری از شیوع آن در باغات تاکید کرد.