به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دفتر رئیس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مطلبی با عنوان "توهین را متوقف کنیم" در صفحه شخصی خود به اقدام نشریه شارلی ابدو در توهین به پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) واکنش نشان داد.

وی در این مطلب تمسخر و توهین به مقدسات را باروت اسلحه‌ی خشونت گرایی دانسته و نوشته است: توهین کنندگان به مقدسات دینی، با تبدیل میدان منطق به احساسات، به خشونت و تروریسم کمک می کنند.

نهاوندیان نوشت: خشونت گرایان بی اخلاق، برای توجیه قساوت خود و برای سربازگیری از جامعه‌ی دینی، نیاز به تحریک احساسات مذهبی مومنان دارند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به این واقعیت که سوء استفاده از آزادی بیان برای توهین و تحریک، جفا به آزادی و شراکت در جرم آدم کشی است تاکید کرده است: برای توقف خشونت، توهین را متوقف کنیم.