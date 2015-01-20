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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

رکورد جام ملتهای آسیا جاودانه شد/ 24 بازی مرحله گروهی بدون تساوی

رکورد جام ملتهای آسیا جاودانه شد/ 24 بازی مرحله گروهی بدون تساوی

با پایان یافتن رقابتهای مرحله گروهی جام ملتهای آسیا، تعداد بازی‌هایی که در مرحله گروهی با نتیجه برد و باخت به پایان رسید به عدد 24 رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، تا پیش از بازی‌های گروه های C و D ، بیست بازی برگزار شده این رقابتها همگی با نتیجه برد و باخت همراه بود که از این جهت رکورد بیشترین بازی برده و باخته که مربوط به جام جهانی 1930 بود شکسته شد.

روز گذشته و امروز چهار بازی دیگر برگزار شد که طی آن ایران و بحرین در گروه C مقابل امارات و قطر به برتری رسیدند و در گروه D نیز ژاپن و عراق بر تیم های اردن و فلسطین چیره شدند.

این برای نخستین بار است که در تاریخ رقابتهای فوتبال، این تعداد از بازی بدون کسب یک نتیجه تساوی به پایان می رسد که این را باید نقطه قوت شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا برشمرد.

کد مطلب 2470163

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