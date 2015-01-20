زنان سرپرست خانوار گلستانی فرصت اشتغال مناسب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی در نشست زنان عضو سازمانهای مردم نهاد گرگان که ظهر سه شنبه برگزار شد، با بیان این که مسائل مربوط به زنان سرپرست خانوار نسبت مضاعف است، گفت: زنان سرپرست خانوار از فرصت های نابرابری در زمینه آموزش، بهداشت و اشتغال نسبت به مردان سرپرست خانوار در جامعه دارند.

وی افزود: داشتن شغل یا فعالیت مثبت در اجتماع برای تمامی افراد به ویژه زنان سرپرست خانوار سبب توسعه مهارت ها، ایجاد یک چارچوب زمان بندی شده منظم برای زندگی، تعامل اجتماعی، کسب هویت فردی و شغلی و بهبود جایگاه اقتصادی و اجتماعی می شود.

عبداللهی اظهار کرد: زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان از زمره گروه های جمعیتی هستند که در وضع معیشتی نامناسبی قرار گرفته اند و کمک های موردی و پراکنده سازمانهای حمایتی جوابگوی مشکلات و نیازهای آنان نیست.

وی باشاره به آمارسال های ۸۵ تا ۹۰ گفت: این آمار نشان می دهد خانوار های زن سرپرست در کل استان گلستان از ۹.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است.

وی افزود: از کل سرپرستان خانوار که مرد هستند حدود ۱۸.۵ درصد در گروه های سنی کمتر از ۳۰ سال قرار دارند این در حالی است که از کل زنانی که سرپرست خانوارهستندحدود هفت درصد در گروه های سنی ۵۰ سال و بالاتر قرار دارند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در حالی که بیشترین درصد مردان سرپرست خانوار در سنین ۲۵ تا ۵۵ سال قرار دارند که این بیانگر سالخورده بودن زنان سرپرست خانوار در مقابل مردان سرپرست خانوار است.

وی یاد آورشد: زنان امید به زندگی بالاتری نسبت به مردان دارند همچنین احتمال ازدواج مجدد در زنان بی همسر ۵۰ ساله و بیشتر بسیار کمتر از مردان با همین شرایط است که موجب بالارفتن آمار های مربوط به زنان سرپرست خانوار در گروه های سنی مذکور شده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۰ بیش از ۶۳.۵ در صد زنان سرپرست خانوار استان گلستان در گروه های سنی ۵۰ سال و بیشتر بودند این در حالی است که ۲۸.۵ در صد مردان سرپرست خانوار درگرو های سنی بالای ۵۰ سال قراراداشته اند.

وی ادامه داد :در حال حاضر احساس ناامنی، مشکلات تامین زندگی و همچنین ضعف قوانین و محدویتهای حقوقی موجود، عرصه زندگی را بر زن سرپرست خانوار تنگ کرده است.

عبداللهی تاکیدکرد: بهینه سازی وضعیت این قشر از خانواده ها، نیازمند برنامه ریزی جامع و کارآمدی است که موجب ثبات و استقلال خانواده و کاهش فشارهای اجتماعی، عاطفی و روانی موجود بر آن خانواده ها می شود.

وی خاطرنشان کرد: از جمله اقداماتی که می تواند این برنامه ریزی را سامان دهد، جلب مشارکت های نظام مند در قالب مدیریت شهری در اجرای برنامه های توانمندسازی است و با توجه به اینکه بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار در گرگان هستند، لزوم توجه مدیریت شهری در شهر گرگان به این امر بیش از پیش ضروری است.