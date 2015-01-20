به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «۱۰۰ نوآوری اجتماعی از فنلاند» با حضور پروفسور «ایلکا تایپَل» نویسنده کتاب، «نادر سعیدی» مترجم کتاب، «هری کمَرینن» سفیر فنلاند در ایران، «سید رسول موسوی» سفیر سابق ایران در فنلاند، «احمد دنیا نور» نائب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل انجمن دوستی ایران، دوشنبه ۲۹ دی در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم احمد دنیانور، مقدمه سید عباس عراقچی معاون بین‌المللی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و فنلاند را در کتاب «۱۰۰ نوآوری اجتماعی از فنلاند» برای حاضران قرائت کرد و سپس با اشاره به دوستی دو کشور ایران و فلاند گفت: رابطه دوستی و نزدیکی دو کشور ایران و فلاند بسیار عمیق و پربار است، اگرچه تعداد اتباع این کشور در ایران بسیار کم و در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی اندک شمار است، اما همین تعداد کم نیز در ایران، افرادی با فرهنگ و فرهیخته هستند که در شناخت فرهنگ و آداب رسوم سرزمین ایران فعالیت می‌کنند.

وی افزود: یکی از این افراد در سیستان مشغول یادگیری شیوه سفالگری است تا با آشنایی و فهمِ این مهارت آن را در اختیار مردم خود به ویژه دانشجویان خود بگذارد. قطعاً چنین فعالیت‌هایی برای معرفی فرهنگ و هنر ما به سایر کشورها بسیار ارزشمند و نیکو است. خوشحالم که با کشوری در ارتباط هستیم که که تنها به دنبال برقراری روابط تجاری با ما نیست بلکه به دنبال تبادل فرهنگی و هنری با ما است.

در ادامه هری کمَرینن با ابراز خوشحالی از برگزاری این برنامه و سفر پروفسور ایلکا تایپَل به ایران گفت: خیلی خوشحال هستم که به عنوان سفیر فنلاند در خدمت شما حاضر شده‌ام، ما امروز در کنار یکدیگر برای دوستی و آشنایی با فرهنگ و هنر یکدیگر در خانه هنرمندان ایران جمع شده‌ایم، پروفسور ایلکا تایپَل نویسنده این کتاب نیز به ایران سفر کرد و امروز در این برنامه حاضر شده است، و این موضوع برای من بسیار خوشحال کننده است و امیدوارم برای شما نیز همینطور باشد.

سفیر فنلاند در ایران در ادامه صحبت‌های خود به توضیحاتی درباره این کتاب اشاره کرد و گفت: وظیفه خود می‌دانم که از نادر سعیدی که این کتاب به درستی و البته با دقت به فارسی ترجمه کرده است، تشکر کنم. سعیدی از دو سال پیش که من به ایران آمدم، مشغول ترجمه این کتاب بود، امیدوارم زحمات ایشان به معرفی فرهنگ و مسائل اجتماعی کشور فنلاند به مردم ایران کمک کرده باشد. باید به این نکته نیز اشاره کنم که روابط ایران و فنلاند در سال اخیر پررنگ‌تر شده است به طوری که امروز از کشور فنلاند، مردم بیشتری به عنوان توریست به کشور ایران سفر می کنند تا با آداب و رسوم این سرزمین آشنا شوند.

در بخش دیگری از این مراسم سیدرسول موسوی به تالیف کتابی با موضوع ایران و فنلاند دو همسایه تاریخی خبر داد و گفت: پس از بازگشتم از فنلاند به ایران، مشغول تالیف کتابی هستم که در آن به رابطه تاریخی و همسایگی این دو کشور اشاره کرده‌ام، این کتاب، کتابی سیاسی نیست، این کتاب شامل ۱۰۰ داستان کوتاه است، ابتدا در این کتاب به این نکته اشاره کرده‌ام که زمانی که فنلاند به روسیه تزاری ملحق شد، ما در واقع به واسطه همسایگی با روسیه از دیرباز با فنلاند نیز همسایه شدیم، این کتاب شاید بتواند شناخت ما را نسبت به فنلاند و مردم این سرزمین بیشتر کند. این کتاب نیز که امروز برای رونمایی آن در کنار یکدیگر جمع شده‌ایم، کتابی خوب برای شناخت و معرفی کشور فنلاند است، کتابی که تاکنون به چندین زبان و امروز نیز به زبان فارسی ترجمه شده است.

در بخش دیگری از این مراسم «رضا خرم» مدیر انتشارات «آبگین رایان» در سخنان کوتاهی گفت: این کتاب، کتاب بسیار جذابی برای درگیری و شناخت وقایع اجتماعی است، ایده‌های آن ما را با مسائل روزمره زندگی مردم فنلاند که شناخت آن برای ما نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد، آشنا می‌سازد. خواندن این کتاب می‌تواند به جای سفر به فنلاند ما را با کشور فنلاند آشنا سازد.

در ادامه نادر سعیدی، مترجم کتاب با اشاره به اهمیت ترجمه این کتاب، گفت: فنلاند کشوری است که شاید برای ما کشوری ناشناخته باشد، شاید ما اطلاعات دقیقی درباره این کشور نداشته باشیم اما این موضوع به معنای کم‌اهمیت بودن این کشور در دنیا نیست، این کشور تاریخ بلندی دارد، تاریخی که به ما نشان می‌دهد که این کشور چگونه از زمان ناپلئون تا لنین به روسیه ملحق شد و چگونه توانست از زیر سایه روسیه بیرون بیاید و تبدیل به کشوری با سطح کیفیت زندگی بالا در آن شود.

وی در ادامه افزود: این کتاب به ما نشان می‌دهد، چطور فنلاند در دهه‌های اخیر توانست به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کند، موفقیت‌هایی که فنلاند را امروز به کشوری با سطح آموزش بالا و کیفیت بالای خدمات اجتماعی و رفاهی تبدیل کرده است.

سعیدی با توجه به کتاب «۱۰۰ نوآوری اجتماعی از فنلاند» راز موفقیت فنلاند را در ۶ عنوان خلاصه کرد و گفت: ساختار دموکراسی، استقلال شوراهای محلی در خدمت رفاه عمومی، تساوی‌گرایی و برابری حقوق، آموزش رایگان، وجود انجمن‌های مدنی و سازمان‌های غیردولتی و وجود اعتماد در جامعه و یا به بیان دیگر وجود سرمایه اجتماعی بالا در این کشور را می‌تواند رازهای موفقیت سرزمین فنلاند معرفی کرد.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: این کتاب هدیه خوبی است برای همه ایرانیان به ویژه نمایندگان مجلس، چرا که این کتاب به ما نشان می‌دهد که ما چگونه می‌توانیم با قوانین یعنی توجه و یا به زبان دیگر وضع قوانین کارآمد به سمت موفقیت و پیشرفت حرکت کنیم. امیدوارم بتوانیم روزی کتابی با عنوان ۱۰۰ نوآوری اجتماعی از ایران تالیف و معرفی کنیم.

در بخش پایانی این مراسم پروفسور ایلکا تایپَل ضمن تشکر از حضور افراد مختلف در این برنامه به ویژه سفیر کشور فنلاند در تهران گفت: خیلی خوشحال هستم که با جمعیت اینچنینی که برای رونمایی این کتاب آمده اند، مواجه شده‌ام. من دومین بار است که به ایران سفر کرده‌ام، این سفر برای معرفی این کتاب به واسطه ترجمه آن صورت گرفت، من خیلی خوشحال هستم که این کتاب به فارسی ترجمه شد و مردم ایران نیز می‌توانند با آن مواجه شوند.

وی در ادامه افزود: اگر مردم فنلاند به دنبال طلا می رفتند فقیر می مانند و امروز نمی توانستند به موفقیت‌های بسیاری به ویژه در عرصه خدمات اجتماعی و آموزش دست پیدا کنند. فنلاند پس از جنگ جهانی کشوری بسیار فقیر بود و بعد از تاسیس یونسکو، کمک‌هایی از سوی یونسکو به فنلاند و یوگسلاوی ارائه شد و فنلاند توانست به تدریج روی پا خود قرار بگیرد و به سمتِ آنچه که امروز رسیده است حرکت کند.

پروفسور ایلکا تایپَل در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتشار این کتاب اشاره کرد و گفت: در دوره‌ای که فنلاند به عنوان ریاست اتحادیه اروپا انتخاب شده بود، این کتاب منتشر شد و در آن زمان نیز با استقبال خوبی مواجه شد. زمانی که این کتاب در کشورهای دیگر نیز ترجمه شد، مسئولان فنلاندی متوجه شدند که ما حتماً حرفی برای گفتن داریم. پس بهتر است این حرف را برای خود نیز مرور و تکرار کنیم. برای مثال وقتی این کتاب در کره جنوبی ترجمه شد، مسئولان این کشور توجه ویژه‌ای به این کتاب داشتند و البته کشورهای دیگر، در واقع این کتاب نشان داد که فقط در سرزمین فنلاند و برای آنها نوشته نشده است بلکه می‌تواند در جاهای دیگر نیز کارآمد باشد.

وی در پایان صحبت‌های خود گفت: امیدوارم کشورهای دیگری نیز همچون فنلاند به تالیف چنین کتاب‌هایی با توجه به مسائل اجتماعی خود بپردازند، قطعاً چنین کتاب‌هایی می‌تواند برای همگان مفید و پراهمیت باشد.