شهید قله شنام به همدان رسید/استقبال از پیکر شهیدشفیعی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، شهادت هنر مردان خداست، مردانی که بزرگند و بی ادعا، مردانی که از جنس رشادت و غیرتند و قابل ستودن.

سخت است سخن گفتن از حماسه آفرینان مرزهای پرگهر، از پاسدارانی که خون خویش را بهای خاک راه کردند و با ماندن بر سرعهد و میثاق خود از راه رفته بازنگشتند.

شهید آوینی در مورد گمنامی می گوید: گمنامی برای شهرت پرستان دردآور است اگر نه، همه اجرها در گمنامی است و شهید محسن افتخاری نیز در وصیت نامه خود آورده که بگذارید گمنام باشم که به خدا قسم گمنام بودن بهتر است...

براي بچه هاي تفحص و براي آنهايي که به دنبال گمشده خود می گردند هيچ لحظه ای زيباتر از لحظه کشف پيکر شهيد نيست. حالا پیکر شهید بیژن شفیعی پس از ۳۳ سال جاویدالاثری و انتظار با زحمات کمیته تفحص مفقودین و آزمایشات دی ان ای شناسایی و بازگردانده شده است.

راستی آن پیرزن که از لای در همیشه کوچه را زیر نظر داشت و چشم به راه پسرش بود، دیگر نیست...

بوی اسپند و صدای گروه موزیک سپاه انصارالحسین (ع) مژده از آمدن سفر کرده ای عزیز می دهد، سفر کرده ای که مردم اشک چشمان خود را نثار پیکرش می کنند...

خواهر شهید بیژن شفیعی در مراسم استقبال از این شهید والا مقام در سپاه ناحیه همدان در برابر دیدگان گریان عاشقان شهدا، گفت: از همه مردمی که در جشن برادرم شرکت کرده اند سپاسگزارم.

فریده شفیعی با بیان اینکه مادر شهید آرزوی دیدار پسرش را دشت، افزود: افسوس که عمر او کفاف نداد و هفت سال پیش از میان ما رفت.

خواهر شهید که تازه از سفر حج بازگشته است، ادامه داد: همه شهدا برادران من هستند و همه خانواده های شهدا یک خانواده اند.

وی همچنین به نیابت از مادر خویش به طواف شهید پرداخت و گفت: خیلی خوشحال ام که مسافر ۳۳ ساله و مسافر کربلایی بازگشته و امیدوارم هیچ کس چشم انتظار نباشد.

شفیعی از انتظار پدر و مادر خود سخن گفت و افزود: آنها همیشه منتظر برادرم بودند و هر بار با شنیدن صدای زنگ در تصور می کردند که بیژن آمده و اکنون هیچ کدام در بین ما نیستند.

وی با بیان اینکه هیچ وقت پدر و مادر شهید مانع آرمان های والای او نشدند، عنوان کرد: او در ۱۹ سالگی پس از یک سال که به جبهه رفته بود به شهادت رسید و امیدوارم در آن دنیا شفاعت ما را کند.

شهید بیژن شفیعی به همراه چهار تن از همرزمان خود که به پنچ تن معروف بوده‌اند در تاریخ ۳۱ تیرماه سال ۶۰ در منطقه عملیاتی شنام به مقام شهادت نائل گشت که تاکنون پیکر چهار شهید دیگر با نام‌های محمدرضا فروتن، محمد ورمزیار، خسرو آذرمی و محمد همایی جاوید‌الاثر هستند.

لازم به ذکر است، مراسم استقبال از این شهید والا مقام در روز پنجشنبه، دوم بهمن ماه با حضور مسئولان، نهادها و ادارات و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهرستان اسدآباد برگزار خواهد شد و در شب جمعه برنامه وداع با شهید و روز جمعه تشییع پیکر مطهر شهید صورت خواهد گرفت.