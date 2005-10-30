مجلس پرونده اختلاس 200 ميليارد توماني را بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اسلامي در پايان جلسه امروز مجلس به خبرنگاران تصريح كرد: پرونده اختلاس 200 ميليارد توماني ، با مشاركت قوه قضائيه و كارشناسان كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.

وي با بيان اين كه هنوز كميته اقتصادي به هيچ جمع بندي و نتيجه مشخصي نرسيده است، تصريح كرد: به محض اينكه نتيجه پرونده از نظر شرعي و قانوني قابل استناد باشد، آن را به اطلاع افكار عمومي مي رسانيم.

اسلامي در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي نيز گفت: مستند قانوني براي اعلام اسامي اين اشخاص وجود ندارد، اما نمايندگان مجلس به دنبال آن هستند كه مستند قانوني اين موضوع را ايجاد كنند.

رييس كميته اقتصادي كميسيون اصل 90 افزود: اگر چه در مباحث حقوقي و قضايي براي عبرت ديگران ادله محكمي وجود دارد، اما از نظر مصوبه مجلس مستند قانوني براي كار وجود ندارد.

عضو فراكسيون اصولگرايان تاكيد كرد: وقتي اسامي مفسدان اقتصادي اعلام نمي شود، افراد بسياري در مظان اتهام هستند كه با رفع خلاء قانوني اين قضيه جبران مي شود.

نماينده ساوه در خصوص اظهارات آيت الله شاهرودي مبني بر اين كه سيستم اجرايي مي تواند مفسدان اقتصادي دستگاه خود را اعلام كند، گفت: اين سخن مستند قانوني ندارد و چنانچه چنين اتفاقي بيافتد اشخاص مي توانند در صورت اثبات نشدن جرم اعاده حيثيت كنند.

اين عضو كميسيون اصل نود در پايان اعلام كرد كه پنج محور كلان و مباحث اقتصادي و شكايت از 12 وزارتخانه و سازمان محيط زيست نيز در دستور كار اين كميسيون قرار دارد.