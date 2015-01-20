۱۸۰۰پروانه کسب صنفی در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید جهانبین ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: این تعداد پروانه کسب، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰فرصت ایجاد کرده است.

جهانبین اظهار داشت: عمده پروانه کسب های صادره در زمینه مشاور املاک و خودرو، خوار و بار فروشی و پوشاک بوده است.

وی بیان داشت: هفت اتاق اصناف، ۹۸ اتحادیه صنفی در قالب حدود ۹۵۰ رسته صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

جهانبین عنوان کرد: رایزنی های لازم در خصوص اعطای تسهیلات کم بهره، برگزاری دوره های آموزشی اصناف، هموار ساختن ورود اصناف در حوزه تجارت و صادرات، پیگیری در خصوص تعدیل کردن مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری در حال انجام است.

وی یادآور شد: نزدیک به ۲۰ هزار واحد صنفی در این استان در حال فعالیت هستند.