هیچ سندی از ناسالم بودن محصولات کشاورزی آذربایجان غربی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با اشاره به بروز شایعاتی مبنی بر ناسالم بودن محصولات کشاورزی و دامپروری در استان، گفت: هیچ سندی مبنی بر این موضوع در استان وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه هیچ هورمون سرطان زایی در تولید محصولات كشاورزی و دامی آذربایجان غربی استفاده نمی شود، اظهار داشت: در مرغداریها نیز گوشت مرغ طی فاصله زمانی 45 روز و بدون استفاده از هورمون تولید شده که مورد تائید نهادهای علمی دنیا نیز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی حذف سموم پرخطر و مبارزه بیولوژیک با آفات را استراتژی این نهاد دانست و اعلام کرد: هم اکنون نیاز کود زراعت و باغی آذربایجان‌غربی 165 هزار تن بوده که برای مبارزه با بروز بیماریهای ناشی از مصرف سموم باقی مانده اجازه واردات 80 هزار تن صادر شده است.

کریم زاده از اجراي طرح جایگزینی سموم بیولوژیک کشاورزی با سموم شیمیایی پرخطر در آذربایجان غربی خبر داد و عنوان کرد: مصرف سموم نباتی آخرین روش در کنترل عوامل آسیب زا محصولات گیاهی بوده که هم اکنون با کنترل تلفیقی و استفاده از روشهای غیر شیمیایی با آفات گیاهی مبارزه می شود.

وی با اعلام اينكه هم اكنون مصرف سموم كشاورزي پر خطر در آذربايجان غربي از هزار تا هزار و 200 تن در طول 20 سال به زير هزار تن كاهش يافت، افزود: اين امر به دليل اعمال مديريت تلفيقي كنترل آفات و استقرار شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي از طريق راه اندازي بيش از 56 كلينيك گياه پزشكي توسط بخش خصوصي بود.

ارائه گزارش در خصوص اجرای برنامه آموزشی پیشگیری از طلاق و آسیب های اجتماعی توسط دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و بهزیستی استان، بررسی و ارائه گزارش در خصوص اجرای طرح مشاور در مدارس و مراکز عمومی توسط نیروی انتظامی، ارائه گزارش در خصوص پیشگیری از سرطان های شایع ناشی از تغذیه تولیدات هورمونی، اجرای طرح آموزش مهارت های زندگی برای کارکنان دستگاهها، بررسی و تصویب طرح ایجاد بازارچه های دائمی برای زنان روستایی و کارآفرین و ارائه گزارش در خصوص فعالیتها و عملکرد واحد خواهران آموزش فنی و حرفه ای از مهمترين موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود.