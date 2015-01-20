مقاومت اسلامی در زمان مناسب پاسخ جنایت اخیر صهیونیستها را خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است؛ این جنایات شیطانی بار دیگر نشان داد که تروریسم تکفیری و فتنه داعش، با مهندسی و فرماندهی مشترک کاخ سفید و رژیم صهیونیستی علیه امت اسلامی طراحی و عملیاتی شده است. تردیدی نیست که حزبالله و مقاومت اسلامی پاسخ کوبنده و دندانشکنی به این جنایت بزرگ خواهند داد.
در ادامه این بیانیه پیامدهای این جنایت و اقدامات مشابه در جغرافیای مقاومت اسلامی را برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن بسیار دردناک توصیف و تصریح شده است؛
مقاومت اسلامی که امروز فراتر از سرزمینهای اشغالی و کشورهای مجاور در پهنه جهانی گسترده شده است، از اراده و توان لازم برای پاسخگویی به این جنایت ددمنشانه و گرفتن انتقام خون پاک شهید الله دادی و شهدای حزب الله برخوردار است که در زمان مناسب آن را عملی خواهند کرد.
در پایان این بیانیه با تبریک و تسلیت شهادت سردار شهید محمد علی الله دادی شهید جهان مغنیه فرزند دلاور شهید عماد مغنیه و دیگر شهدای حزبالله در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی به محضر حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان (عج) و مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنهای عزیز (مد ظله العالی) و امت اسلامی آمده است؛
حضور اقشار و آحاد ملت مجاهد و شهیدپرور ایران اسلامی در آئین تشییع، تدفین و خاکسپاری سردار سرتیپ پاسدار محمد علی الله دادی نشان خواهد داد خط سرخ شهادت همچنان تداوم داشته و سلمانها و ابوذرهای زمان در عرصهها و صحنههای دفاع از اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) و آرمانهای بلند انقلاب و امام خمینی (ره) با پیروزی از فرامین رهبر معظم انقلاب همچنان پایدار و مقاوم با رشادت، ایثار و فداکاری حضوری فعالانه و آگاهانه خواهند داشت تا برای همیشه ترس و رعب بر ذهن و جان غاصبان قدس شریف تا آزادی کامل سرزمینهای اشغالی باقی بماند.
و الیس الله بالصبح القریب
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