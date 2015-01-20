زمینه های لازم برای ترویج فرهنگی قرآنی در گلوگاه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی فعّالی عصر سه شنبه در جمع مدیران موسسات وخانه های قرآنی گفت: این کتاب آسمانی بعنوان آخرین پیامی که از جانب خداوند برای هدایت انسانها فرستاده شده و پایان وحی نیز محسوب می‌شود برای بشر سرنوشت ساز بوده است.



وی افزود: امروزه بشر از تمامی راه های رفته و تجربه کرده سرخورده شده است و چون هیچ کدام از این راهها، نتوانسته انسان را به سعادت واقعی برساند لذا این کتاب آسمانی همه انسانها را به سوی سعادت واقعی سوق می دهد.



فعّالی بیان داشت: امروزه شاهدیم که انقلابی رخ داده و علیرغم تبلیغات سوء دشمنان که بر علیه اسلام به راه انداخته اند گرایش به سمت و سوی دین مبین اسلام چشمگیر بوده که به برکت همین آیات نورانی، روز به روز گرایش به سوی دین مبین اسلام بیشتر می‌شود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه ، تکفیریها و داعش را افرادی مزدور و فریب خورده خواند واظهار داشت: این دسته از افراد که بنام اسلام دست به هر جنایتی می زنند هدفشان بازدارندگی از گرایش به اسلام و خدشه دار کردن چهره این دین مبین است وگرنه اسلام، دین رأفت و مهربانی است.



وی معتقد است: قرائت قرآن هرچند اجمالی باشد سبب می‌شود تا گرایش به دین مبین اسلام بیشتر و بیشتر شود لذا قرائت و مفاهیم باید مدنظر قرار داد و در جهت ارتقاء سطح کیفی علاقمندان گام های موثری برداشت.



فعّالی ابرازداشت: در زمینه ارتقاء سطح کیفی قرائت و مفاهیم، وظیفه ای بس سنگین برعهده داریم، بحمدالله در شهرستان گلوگاه ، زمینه مناسب جهت توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی مهیاست لذا باید با استفاده از توانمندی های افراد قرآنی مستعد و مجرب تلاش کرد و برای قرآن هزینه داد.



این مسئول فرهنگی مازندران بابیان اینکه مربیان قرآنی مظلوم واقع شدند گفت : خداوند را شاکرم که بدون هیچ چشم داشتی 6موسسه شهری و9خانه قرآنی روستایی با 91مربی قرآنی 1400نفر دانش آموز را در کلاسهای (روخوانی وروانخوانی ، تجوید ، صوت ولحن ، مفاهیم ، دارالتحفیظ )درمقدماتی و سطح یک و دومشغول آموزش هستند.



مسئولین عزیز اگر می خواهید عاقبت به خیر شوید به فکر قرآن باشید. حقوق یک روز را برای قرآن بگذارید .