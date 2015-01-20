آب بندرعباس كاملا بهداشتی است/طعم و مزه آب دالِ بر كاهش سلامت آب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفای هرمزگان، حسين خادمي در خصوص علل طعم و مزه دار بودن آب شهر بندرعباس، گفت: 55 درصد از آب اين شهر از طريق سد استقلال ميناب تامين مي شود كه آب هاي سطحي نيز داراي طعم و بو هستند. وي افزود:در صورت عدم بارندگي و كاهش حجم مفيد آب سد ميناب ، تلاش مي كنيم به منظور كاهش و رفع اندك طعم و مزه آب ، ميزان بيشتري ازمنابع زيرزميني (چاه ها) را جايگزين آب سد کنیم.

وي همچنين مخازن ذخيره آب در منازل مشتركين را از ديگر دلايل طعم دار بودن آب شرب دانست و گفت: مشتركين بايستي حداقل هر شش ماه يك بار نسبت به شستشوي مخازن ذخيره آب اقدام كنند.

مديرعامل آبفاي هرمزگان در ادامه با اشاره به ترويج مصرف آب هاي بسته بندي شده در شهرها، گفت: متاسفانه برخي شركت ها و كارگاه هاي كوچك به صورت غيرمجاز با استفاده از آب لوله كشي شهر نسبت به بسته بندي آب اقدام مي كنند كه ضروري است دستگاه هاي مسئول در اين زمينه نظارت بيشتري داشته باشند.

خادمي افزود: با توجه به اينكه؛ بر طبق استاندارد هاي آب، وجود برخي املاح در آب بسيار ضروري بوده و حذف آ ن ها مي تواند خطري براي سلامت بدن باشد، آب هاي بسته بندي نه تنها براي سلامتي مفيد نبوده بلكه تهديدي براي سلامت شهروندان تلقي مي شود كه اين شركت سلامت اين آب ها را تضمين نمي كند.

وي در پايان افزود: شهروندان مي توانند در صورت داشتن هرگونه مشكل كيفي و يا كمي آب با سامانه ارتباطات مردمي 122 جهت رسيدگي و رفع مشكلات تماس بگيرند.