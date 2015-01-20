بانک شهر برای احداث فرهنگسرا در خرم آباد به کمک شهرداری بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، جافر وفایی ظهر سه شنبه در نشست با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک شهر کشور با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری این بانک در حوزه های مختلف خرم آباد اظهار داشت: یکی از این حوزه ها که بانک شهر می تواند سرمایه گذاری کند بخش گردشگری سلامت است.

وی با تاکید بر اینکه استان لرستان به خصوص شهر خرم آباد به لحاظ ورزشی دارای پتانسیلها و ظرفیتهای فراوانی است عنوان کرد: در این راستا از بانک شهر کشور خواستاریم که اقدام به حمایت مالی از دو تیم ورزشی استان لرستان در لیگ دست یک و یا لیگ برتر کند.

این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد همچنین بر ضرورت ایجاد فضاهای فرهنگی در شهر خرم آباد تاکید کرد و گفت: یکی از نیازهای اساسی شهر خرم آباد احداث فرهنگسرا است.

وفایی تصریح کرد: در این راستا بانک شهر کشور می تواند سرمایه گذاری لازم را در رابطه با ایجاد یک فرهنگسرا در شهر خرم آباد کند.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد یک مجتمع ورزشی مدرن در شهر خرم آباد تاکید کرد و گفت: در این راستا خرم آباد نیازمند ایجاد یک مجتمع ورزشی با داشتن امکانات و تجهیزات به روز بوده که از بانک شهر کشور خواستاریم در این زمینه نیز همکاری و سرمایه گذاری لازم را داشته باشد.

سرمایه گذاری لازم برای معرفی ظرفیتهای گردشگری خرم آباد صورت گیرد

محمد حسین پور عضو دیگر شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در این نشست با تاکید بر اینکه شهر خرم آباد یک شهر بکر در زمینه ظرفیتهای گردشگری و توریسم است اظهار داشت: در این راستا باید سرمایه گذاری لازم برای معرفی ظرفیتهای گردشگری خرم آباد صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه خرم آباد یکی از شهرهای امن کشور برای سرمایه گذاری محسوب می شود ادامه داد: با این وجود متاسفانه تا کنون سرمایه گذاری مناسبی برای توسعه و آبادانی این شهر از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت نگرفته است.

این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری بانک شهر کشور در شهر خرم آباد در حوزه های مختلف تصریح کرد: این امر به خصوص در حوزه گردشگری و همچنین توسعه فناوری اطلاعات در شهر خرم آباد باید از سوی بانک شهر مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت سرمایه گذاری بانک شهر در حوزه مدیریت شهری خرم آباد

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در این نشست با بیان اینکه خرم آباد به عنوان شهر فرهنگ و تمدن، شهر چشمه سارهای پر آب و ... نیازمند سرمایه گذاری است اظهار داشت: وجود منابع طبیعی، قطب ژئوتوریسم کشور، نیروی فعال کار، ضریب بالای امنیت و ... هر کدام بهانه ای می تواند برای سرمایه گذاری در این شهر باشد.

علی جهان آرا تاکید کرد: در این راستا فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی از سوی مدیریت ارشد لرستان، شهرداری خرم آباد و همه دستگاههای اجرایی فراهم است.

وی با تاکید بر اینکه خرم آباد با وجود داشتن ظرفیتهای فراوان به توسعه پایدار دست پیدا نکرده است گفت: با توجه به جمعیت، گستره جغرافیایی و فرصتهای پیش رو اقدامات قابل توجهی از سوی مدیریت ارشد استان برای توسعه و آبادانی شهر خرم آباد شروع شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری بانک شهر در خرم آباد تصریح کرد: به طور حتم این بانک می تواند کمکهای فراوانی به مجموعه مدیریت شهری خرم آباد در زمینه های مختلف داشته باشد.