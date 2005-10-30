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۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۰۵

ديماه امسال و از سوي انتشارات راتلج

كتاب "بوديسم شرق آسيا" منتشر مي شود

كتاب "بوديسم در شرق آسيا" نوشته جان مك رايي 11 دي ماه امسال از سوي انتشارات راتلج منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در قرن اول يا دوم ميلادي، مقامات چيني شايعاتي درباره يك الهه جديد و قدرتمند در مناطق غربي  شنيدند. اين الهه جديد الوان بوده و قادر بود كه در هوا پرواز كند و منبع نيروهاي توصيف ناپذير باشد. از اين روي،  امپراتور چين هيئت اعزامي تحقيقاتي به همراه تصاوير بودا را به سرزمينهاي گوناگون اعزام كرد و به اين ترتيب بوديست به شرق آسيا گسترش يافت واز هندوستان به چين، كره، ويتنام و ژاپن رفت.

اين اثر مقدمه اي به روز را درباره بوديسم درشرق آسيا ارائه داده و تاريخ، جغرافيا، فرهنگ، تعاليم ، متون ، آداب و سنتهاي اين دين در شرق آسيا را پوشش مي دهد.

اين اثر كه از سوي عالمي برجسته در آيين بوديسم نوشته شده است  تفاسير قابل فهم و واضح آيين بوديسم را ارائه كرده است.

قدرت بودا؛ شرق آسيا به عنوان يك نظام فرهنگي، گسترش بوديسم به شرق آسيا؛ ترجمه بنيادهاي نظري بوديسم؛ بوديسم چيني در دوره جدايي، سلسله تانگ و بوديسم در شرق آسيا؛ خاستگاه ذن و سرزمين ناب؛ آداب ذن؛ تأثير متقابل بوديسم و دين مردمي؛ بوديسم در شرق آسيا در دوره معاصر از عناوين فصول اين اثر محسوب مي شوند.

جان مك راي استاد تدريس مطالعات ديني در دانشگاه اينديانا بلومينگتون است. وي تا كنون چندين كتاب و مقاله در زمينه بوديسم شرق آسيا منتشر كرده است.

کد مطلب 247031

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