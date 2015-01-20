مجتمع کشاورزی دانش بنیان در البرز ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید طهایی درحاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران کل جهاد کشاورزی استان که پیش از ظهر امروز در دفتر استاندار البرز و با حضور« معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی » برگزار شد؛ ضمن اشاره به اهمیت کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی موتور محرکه اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های بخش کشاورزی در استان البرز و محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی با ترویج کشاورزی نوین باید کشاورزی را در استان توسعه دهیم.

وی افزود: همچنین این استان در ابعاد مختلف علمی و فناوری یکی از شاخص ترین استان ها در سطح کشور است که وجود هشت مرکز تحقیقاتی کشاورزی از کل 10 مرکز کشوری در این استان بیانگر آن است.

طهایی تصریح کرد: این استان مهد کشاورزی با علم و فناوری جدید است که افتخاری بزرگ برای ما در مجامع علمی دنیا به شمار می رود.

وی افزود: نباید پژوهش های مراکز تحقیقاتی کشاورزی در استان به چهار دیواری آزمایشگاه محدود بماند بلکه باید با توجه به وجود زمین های مستعد و حاصلخیز بتوانند حاصل کارشان را در بخش های مختلف تولیدات شاهد باشند.

استاندار البرز با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان از برنامه ریزی برای ایجاد مجتمع کشاورزی دانش بنیان، همچون پارک علم و فناوری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این استان مهد کشاورزی با علم و فناوری جدید است اما شایسته است با حمایت وزارتخانه مجموعه ای از بخش های کشاورزی استان با هم بتوانند مرکزی شبیه به پارک علم و فناوری در حوزه کشاورزی دایر نمایند و با حمایت نمایندگان در وزارتخانه همچنان بتوانیم پیشتازی استان را در بخش کشاورزی حفظ کنیم .

طهایی با اشاره به موضوع مهم بررسی وضعیت بهره‌وری و مصرف آب در بخش کشاورزی درسطح استان افزود: امروز بحث افزایش بهره‌وری در دستور کار استانداری قرار دارد که علت آن نیز به دلیل قرار گرفتن استان جزو خشک ترین استان کشور است.

وی در پایان از معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی خواست تا مدیر کل جهاد کشاورزی به عنوان عامل هماهنگ کننده در سایر دستگاه های وابسته به جهاد که در استان حضور دارند عمل کنند.