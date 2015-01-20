هرمزگان در مبارزه با قاچاق سوخت رتبه نخست کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، نشست ستاد مبارزه با قاچاق با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، نمایندگان وزارتخانه های مربوطه و نیروهای نظامی و انتظامی و استانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان در محل وزارت کشور برگزار شد.

دكتر جاسم جادری استاندار هرمزگان در این نشست با ارائه گزارشی از اقدام اخیر در توقیف 36 لنج و کشف محموله نزدیک به پنج میلیون لیتری قاچاق سوخت در هرمزگان، عنوان کرد: هرمزگان در زمینه مبارزه با قاچاق دارای ماموریت ملی اما امکانات آن استانی است و مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند عزم و نگاه ملی و فرامنطقه ای است.

وی ادامه داد: باید برای مقابله با این پدیده اقدامات دقیق و کارشناسی صورت گیرد تا موفقیت های بیشتری حاصل شود.

استاندار هرمزگان افزود: مشکلات زیست محیطی، مباحث امنیتی و ضربه های اقتصادی بخشی از معضلات پدیده قاچاق سوخت در استان هرمزگان است.

جادری با اشاره به راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت، تصریح کرد: در کنار تلاش برای حل مشکل بیکاری، ساماندهی خورها، بازنگری در قوانین در بحث قاچاق و فراهم کردن زمینه صادرات سوخت از جمله راهکارهایی است که می توان با اجرایی کردن آنها به مقابله با این مشکل رفت.

وی گفت: استان هرمزگان به دلیل قرار گرفتن در همسایگی پنج کشور به مرز خروجی قاچاق سوخت تبدیل شده و بخشی از این محموله های قاچاق از طریق استان های همجوار وارد هرمزگان و از طریق این استان به دست دلالان و واسطه گران می رسد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با وجود تمامی این موارد هرمزگان رتبه اول کشفیات محموله های قاچاق سوخت و مبارزه با این پدیده در کشور را در اختیار دارد.

شایان ذکر است؛ همچنین در این نشست استاندار سیستان و بلوچستان گزارشی از وضعیت قاچاق در این استان را ارئه و مقرر شد تصمیمات اتخاذ شده پس از ابلاغ، اجرایی و اطلاع رسانی شود.

جانمایی منطقه آزاد جاسک با کارشناسی و رعایت تمامی جوانب انجام شود

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: منطقه آزاد جاسک باید با ایجاد زیرساخت های لازم و جانمایی دقیق و کارشناسی شده راه اندازی شود.

جلسه بررسی توسعه سواحل مکران و شهرستان جاسک با حضور دکتر سیف الهی معاون سیاسی و اجتماعی دبیر شورای عالی امنیت ملی و دكتر جاسم جادری استاندار هرمزگان در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

جاسم جادری استاندار هرمزگان در این نشست عنوان کرد: منطقه آزاد جاسک باید با ایجاد زیرساخت های لازم و جانمایی دقیق و کارشناسی شده و در نظر گرفتن کلیه جوانب زیست محیطی، حقوقی، امنیتی و اجتماعی راه اندازی شود.

وی ادامه داد: باید با آسیب شناسی و پیش بینی مشکلات از تبدیل جاسک به عسلویه دوم جلوگیری کنیم و لازم است تمهیدات لازم در خصوص تعیین تکلیف منطقه آزاد جاسک اندیشیده و محدوده آن مشخص شود.

استاندار هرمزگان افزود: باید با مدیریت یکپارچه وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط فعالیت خود را در منطقه آزاد جاسک آغاز کنند.

جادری در ادامه تصریح کرد: مناطق آزاد بخشی از خاک استان هرمزگان هستند و نباید خود را تافته جدابافته از هرمزگان و مردم آن بدانند و باید با هماهنگی و همراهی به ماموریت قانونی خود پرداخته و در قبال عملکرد و رفتار خود پاسخگو باشند.

شایان ذکر است؛ در این نشست مقرر شد شورای برنامه ریزی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و با حضور نهادهای مرتبط همچون وزارت نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آمایش سرزمینی و تعیین محدوده منطقه آزاد جاسک تشکیل شود.