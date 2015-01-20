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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۷

اشراقی خبرداد/

میزبانی خانه میرزاکوچک خان از نامه های تاجران رشت

میزبانی خانه میرزاکوچک خان از نامه های تاجران رشت

رشت - نمایشگاه "دارالمرز رشت" با همکاری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری این شهر در خانه میرزا کوچک خان جنگلی برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته "فرهنگ و هنر رشت" که به مدت یک هفته از فردا در محوطه میدان شهرداری و مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء رشت اجرا می شود، فعالیت های هنرمندان و فرهیختگان این شهر در حوزه فرهنگ و هنر کشور معرفی شده و انعکاس می یابد.

«مهران اشراقی» مجموعه دار گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایشگاه دارالمرز در راستای برگزاری هفته فرهنگ و هنر رشت است اظهار کرد: در این نمایشگاه 50 نامه و پاکت نامه از تاجران و بازرگانان رشتی که دارای قدمت 100 تا 150 ساله است برای علاقمندان به نمایش در می آید.

وی با اشاره به همگامی این نمایشگاه با هفته  فرهنگ و هنر رشت افزود: به منظور توجه و تمرکز بر فعالیت های فرهنگی و هنری در این هفته، این نمایشگاه در خانه میرزا دایر می شود تا شهروندان با حضور در آن در جریان محتوای نامه های تاجران شهر در یکصد سال پیش قرار گیرند.

اشراقی درج نام هر تاجر به سه زبان فارسی، روسی و فرانسه بر روی پاکت نامه ها را از جذابیت های نامه های به نمایش درآمده عنوان و بیان کرد: نامه ها حامل داد و ستدهای محصولات کشاورزی از جمله چای، ابریشم و برنج به شهرهای سراسر کشور و همچنین کشورهای حاشیه  خزر است.

به گفته  این مجموعه دار، در میان نامه های تاجران مشهور یکصد سال پیش رشت نامه های داد و ستد بازرگانانی چون توتونچیان، بالا اف، حسین آقا اف و دانیال اف نیز وجود دارد.

شایان ذکر است این نمایشگاه 23 امین نمایشگاه از تاریخ و فرهنگ رشت است که طی دو سال گذشته در خانه میرزا دایر شده است. نمایشگاه دارالمرز رشت از فردارتا پایان بهمن ماه در خانه میرزاکوچک برپاست.

کد مطلب 2470326

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