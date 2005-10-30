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۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۰۸

بهمن ماه :

نخستين كنفرانس بين المللي "شش سيگما" برگزار مي شود

نخستين كنفرانس بين المللي "شش سيگما" در بهمن ماه با همكاري و حمايت موثر دانشگاه ها برگزار مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، "شش سيگما" به عنوان يكي از رويكردهاي اجرايي و مديريتي است كه در حضور خود موجب كاهش ضايعات و هزينه هاي اضافي و كم اهميت شده و سهم سود و بهره وري سازمان را به نحو چشمگيري افزايش مي دهد.

"شش سيگما" حاصل تفكر و ايده كاربردي مهندسين شركت موتورولا و جنرال الكتريك آمريكا است و البته اين ايده معجزه گر توانسته در طول مدت كوتاهي ميلياردها دلار سود و صرفه جويي هدفمند را موجب شود و به همين دليل اكنون رويكرد "شش سيگما" مورد توجه و اقبال صنايع معتبر و بزرگ دنيا قرار گرفته و آموزش و اجراي آن به نحو قابل ملاحظه اي در دستور كار مديران ارشد قرار گرفته است.

نخستين كنفرانس بين المللي شش سيگما در واقع كوششي است جهت معرفي ساختار اين رويكرد نوين و تلاش جهت دستيابي به منابع علمي و كاربردي در راستاي اجرا و پياده سازي آن در سازمان و شركت هاي ايراني تا آنها بتواند در نتايج و محاسبات خروجي به بالاترين بهره ممكن دست يابند.

ضمنا اين كنفرانس تاكنون توسط دانشگاه هاي شريف، مديريت تهران، فني تهران، امير كبير و خواجه نصرالدين طوسي و مديريت اصفهان و انجمن هاي مختلف علمي، فني و مهندسي مورد حمايت و همكاري قرار گرفته است.

ضمنا اطلاعات كنفرانس در سايت www.sixsigma.ir براي علاقه مندان موجود است.

کد مطلب 247034

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