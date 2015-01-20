تاکید بر نقش رسانه ملی در انعکاس فعالیت های داوطلبان هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی در دیدار با دکتر محمد مهدی قاسمی رئیس شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما، اظهار کرد: رسانه ملی با به تصویر کشیدن نتایج مشارکتها و کمکهای مردمی، فعالیتهای داوطلبان و جوانان در حوزههای مختلف و به شیوه هنرمندانه، میتواند در تغییر رفتار و ایجاد الگوی مناسب شیوه زندگی سالم نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
وی افزود: جمعیت هلالاحمر همسو با اهداف هفتگانه و اصول چهارگانه خود از جمله بشردوستی، خدمت داوطلبانه، تسکین آلام بشری و حمایت از زندگی و سلامت انسانها، مسئولیتها و وظایف مهمی در حوزه سلامت جسمی و معنوی جامعه دارد.
ضیائی با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ وقف، هبه، صلح و… در جامعه، افزود: تحقق اهداف جمعیت هلالاحمر در حوزه سلامت جسمی و معنوی افراد جامعه، به طور قطع از طریق رسانهها به ویژه رسانه ملی با برنامهریزی در بخشهای مختلفی چون تهیه برنامههای خبری، گزارش، مستند، سریال و برنامههای ترکیبی میسر بوده واز این طریق هلالاحمر میتواند بسیار موفق عمل کرده و به بهترین شیوه به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.
ضرورت فرهنگسازی موثر در حوزه سلامت
دکتر محمد مهدی قاسمی رئیس شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما هم در این دیدار با اشاره به این که رسانه میتواند به عنوان یک مرجع آموزشی خوب و اثرگذار عمل کند، گفت: فرهنگسازی موثر در حوزه سلامت ضروری است.
وی تاکید کرد: با توجه به این که سازمان صدا و سیما مصمم است در همه مقولات سلامت در کنار نهادهای مرتبط با این حوزه باشد، لذا برای به ثمر نشستن اهداف والای جمعیت هلالاحمر، آمادگی کامل داریم.
در این جلسه مقرر شد با قید فوریت، کمیته مشترکی با حضور تیمهای کارشناسی و عملیاتی جمعیت هلالاحمر و شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما تشکیل و برای ارائه خدمات مورد بحث اقدام شود.
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