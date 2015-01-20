قدردانی دفتر رییس جمهور از استقبال پرشور مردم بوشهر در سفراستانی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، متن پیام دفتر رییس جمهوری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

استقبال صمیمی و پرشور مردم دلیر، با ایمان و فرهنگ دوست استان بوشهر از کاروان دولت تدبیر و امید، رویدادی خاطره‌انگیز، ماندگار و امیدبخش بود.

بوشهر دلاور و راست قامت، یکبار دیگر نشان داد که همبسته و استوار، با سرمایه همت و عطوفت خود، از دستاوردهای انقلاب حراست می‌کند و تجلی اراده ملی در برنامه‌های رییس جمهور و دولت تدبیر و امید را پاس می‌دارد.

بی‌شک دولت تدبیر و امید با اتکا به همیاری و همراهی مردم و با اجرای به موقع و مؤثر طرح‌ها و برنامه‌هایی که بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منطقه و نیز نیازهای موجود در نظر گرفته شده است، در برآورده شدن مطالبات به حق مردم شریف این استان و برون‌رفت از تنگناها، کوششی مضاعف خواهد داشت.

برخود فرض می‌دانیم به پاس حضور پرشور و استقبال گرم مردم بزرگوار این استان از کاروان دولت تدبیر و امید، از اقشار مختلف مردم، نماینده محترم ولی فقیه، ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خانواده‌های معظم و معزز شهدا و ایثارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، کارگران، اصحاب رسانه و خبر، جوانان پرشور و با نشاط، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر گروه‌های سیاسی و اجتماعی استان تقدیر و تشکر کنیم.

امید است در پرتو توجهات الهی، تلاش بیشتر مسئولان و مشارکت بیش از پیش مردم غیور این استان، برای توسعه پایدار منطقه گام‌های مثبتی برداشته شود، تا در سایه همبستگی، رفاه و امنیت ملی، شاهد عزت روزافزون ایران عزیز در اقصی نقاط کشور باشیم.

دفتر رییس‌ جمهوری اسلامی ایران