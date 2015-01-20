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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۱۷

قدردانی دفتر رییس جمهور از استقبال پرشور مردم بوشهر در سفراستانی دولت

قدردانی دفتر رییس جمهور از استقبال پرشور مردم بوشهر در سفراستانی دولت

دفتر رئیس‌‌جمهور با صدور اطلاعیه‌ای از استقبال مردم بوشهر در سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیات دولت به این استان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، متن پیام دفتر رییس جمهوری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

استقبال صمیمی و پرشور مردم دلیر، با ایمان و فرهنگ دوست استان بوشهر از کاروان دولت تدبیر و امید، رویدادی خاطره‌انگیز، ماندگار و امیدبخش بود.

بوشهر دلاور و راست قامت، یکبار دیگر نشان داد که همبسته و استوار، با سرمایه همت و عطوفت خود، از دستاوردهای انقلاب حراست می‌کند و تجلی اراده ملی در برنامه‌های رییس جمهور و دولت تدبیر و امید را پاس می‌دارد.

بی‌شک دولت تدبیر و امید با اتکا به همیاری و همراهی مردم و با اجرای به موقع و مؤثر طرح‌ها و برنامه‌هایی که بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منطقه و نیز نیازهای موجود در نظر گرفته شده است، در برآورده شدن مطالبات به حق مردم شریف این استان و برون‌رفت از تنگناها، کوششی مضاعف خواهد داشت.

برخود فرض می‌دانیم به پاس حضور پرشور و استقبال گرم مردم بزرگوار این استان از کاروان دولت تدبیر و امید، از اقشار مختلف مردم، نماینده محترم ولی فقیه، ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خانواده‌های معظم و معزز شهدا و ایثارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، کارگران، اصحاب رسانه و خبر، جوانان پرشور و با نشاط، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر گروه‌های سیاسی و اجتماعی استان تقدیر و تشکر کنیم.

امید است در پرتو توجهات الهی، تلاش بیشتر مسئولان و مشارکت بیش از پیش مردم غیور این استان، برای توسعه پایدار منطقه گام‌های مثبتی برداشته شود، تا در سایه همبستگی، رفاه و امنیت ملی، شاهد عزت روزافزون ایران عزیز در اقصی نقاط کشور باشیم.

دفتر رییس‌ جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2470353

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