سپاهان در ديداری تدارکاتی به مصاف پيکان تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم سپاهان که شنبه برای برگزاری اردوی تدارکاتی خود در تهران راهی این شهر شده بودند، شامگاه امروز سه‌شنبه به اصفهان باز می‌گردند.

قرار است بازیکنان تیم سپاهان بعد از بازگشت به اصفهان، روز چهارشنبه به استراحت بپردازند و تمرینات تیم اصفهانی از عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه این باشگاه اصفهانی برگزار می‌شود.

تیم سپاهان عصر روز شنبه برای افزایش آمادگی بازیکنان خود در دیداری تدارکاتی به مصاف پیکان تهران می‌رود.

رسول خوروش، سرپرست تیم سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این دیدار تدارکاتی اظهار داشت: بازیکنان سپاهان عصر روز شنبه در دیداری تدارکاتی با تیم پیکان تهران بازی می‌کنند.

وی افزود: این دیدار تدارکاتی برای افزایش هماهنگی بازیکنان در دستور کادر فنی قرار گرفته و برگزار می‌شود.

سرپرست سپاهان درباره اینکه آیا تیم اصفهانی دیدار تدارکاتی دیگری نیز برگزار می‌کند یا خیر، خاطرنشان کرد: هنوز برنامه برگزاری دیدارهای تدارکاتی دیگر در دستور کار نیست اما در صورت طولانی شدن اردوی تیم ملی در استرالیا، یک دیدار تدارکاتی دیگر نیز در اصفهان برگزار می‌شود.