جاهلیت مدرن از طریق ماهواره ترویج داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین رصاف عصر سه شنبه در همایش تحکیم شرافت بیان کرد: قبل از بعثت نبی اکرم(ص) وضعیت جوامع بشری به گونه بود که دختران را زنده به گور می کردند و امروزه نیز از طریق شبکه های ماهواره ای شخصیت و عفت زن را زنده به گور می کنند و سعی دارند با تبیلغات شامپو، صابون و دیگر موارد چهره زن را زیر سئوال ببرند.

وی با بیان اینکه هم اکنون شاهد جهالتی دیگری در جوامع بشری هستیم، گفت: متاسفانه دشمن تلاش دارد جهالتی مدرن را از طریق ماهواره به خانه هایمان وارد کند و تربیت اسلامی را از ایرانیان دور کند.

حجت الاسلام رصاف هدف دشمن از راه اندازی شبکه های ضد اخلاقی را نهادینه کردن سبک زندگی غربی در بین افراد دانست و افزود: دشمن تلاش دارد جامعه سکولار را در ایران راه اندازی و دنبال کند.

وی تاکید کرد: امروزه نیازمند اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هستیم تا با قاطعیت تمام بتوانیم جامعه را از آسیب های دشمن آگاه سازیم.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان فارس اضافه کرد: امحا کردن تعداد ۶ هزار ماهواره برابر است با احیا و آگاه کردن ۶ هزار خانواده از توطئه های دشمن که باید این امر تدوام داشته باشد.