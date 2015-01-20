تصویب ۴۰ میلیارد ریال بخشودگی هزینه آب وبرق مناطق زلزله زده دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولین شهرستان دشتی با تقدیر از حضور باشکوه مردم استان بوشهر وشهرستان دشتی در استقبال از کاروان تدبیر و امید اظهار داشت: سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور و هئیت دولت به این استان دارای منشأ خیرات و برکات فراوانی بوده است.

وی افزود: یکی از مصوبات خوبی که برای این شهرستان توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و موجب خوشحالی مردم مناطق زلزله زده شد، پرداخت بدهی قبوض آب و برق این مناطق به مدت شش ماه بود.

مهرجو ادامه داد: پرداخت قبوض هزینه های آب و برق یکی از دغدغه های اصلی مردم مناطق زلزله زده بخش شنبه و طسوج بوده که تاکنون پیگیری های زیادی از سوی فرمانداری، استاندار و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: هئیت وزیران در یکی از مصوبات خود مبلغ ۴۰ میلیارد ریال اعتبار بابت بخشودگی هزینه های آب وبرق مصرفی مناطق زلزله زده دشتی به تصویب رساندند.

مهرجو گفت: زلزله بیستم فروردین ماه سال گذشته خسارتهای زیادی به زیرساخت ها و منازل مسکونی مردم وارد کرد و تعداد زیادی از عزیزانمان در این حادثه جان باختند.