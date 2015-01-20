مسلمانان با عمل به فریضه های الهی دشمنان اسلام را ناامید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن خدایی بعدازظهر امروز سه شنبه در دومین جلسه شورای زکات استان کردستان در سنندج با بیان اینکه زکات در لغت به معنای پاکیزگی و رشد ونمو است، گفت: زکات یکی از فرائض واجب است و انکار آن منجر به خروج مشلمانان از دین اسلام می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از معنای زکات، تزکیه است، عنوان کرد: کسی که اقدام به ادای فریضه الهی زکات می کند علاوه براطاعات از امر پروردگار نقس خود را از بخل و حرص و طمع پاک می کند.

وی اظهارداشت: اگر مالی که زکات به آن تعلق می گیرد توسط مالک آن ادا شود، طبق آیه های قرآن کریم آن مال افزایش پیدا می کند.

امام جمعه سنندج بیان کرد: مسلمانان با عمل به فریضه های الهی هم چون ادای زکات منجر به شرمندگی و ناامیدی دشمنان اسلام می شوند.

امام جمعه سقز هم در این جلسه با بیان اینکه زکات یکی از ارکان مهم در دین اسلام است، گفت: در حدود 25 آیه قرآن کریم نماز و زکات در کنار هم بیان شده است.

ماموستا حسین زاده اظهارداشت: خداوند متعال در قرآن مجید ثواب و جزای زکات را به صورت گسترده بیان کرده است.

وی با اشاره به اینکه کمک مالی که به مستحقان و نیازمندان جامعه اعطا شود دارای ارزش است، ادامه داد: هر فرد مسلمانی اعم از مسئول و غیر مسئول در صورتی که توانایی مالی و شرایط لازم را داشته باشد باید زکات بدهد.