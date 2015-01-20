به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فروزانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار خوبی در بخش گردشگری است که باید تلاش شود تا از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به حضور گردشگران در ایام مختلف سال در استان بوشهر، گفت: یکی از مهمترین جاذبه های استان بوشهر در بخش گردشگری، سواحل زیبا و منحصر به فرد استان هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر جزو پنج استان نخست کشور در حوزه جذب گردشگر است، تصریح کرد: نقشه راه گردشگری استان بوشهر تدوین شده است که نقش مهمی در کنترل برنامه های گردشگری دارد.

وی با اشاره به سفر هیئت دولت به استان بوشهر و تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر لزوم توسعه گردشگری در استان بوشهر، اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری به عنوان یکی از اولویت های استان بوشهر مطرح است و طرح های مختلفی در این راستا انجام می شود.

فروزانی با اشاره به اینکه نیمی از شهرهای استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس قرار دارند، افزود: توسعه گردشگری ساحلی به عنوان یکی از اولویت ها در استان بوشهر مطرح است.

وی بر لزوم اجرای طرح ساماندهی توسعه خدمات سفر در استان بوشهر به منظور ارائه خدمات بهینه به گردشگران در حوزه‌های مختلف رفاهی و تفریحی تاکید کرد.