ذهنیت جوانان به ازدواج باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عليمحمد نظری افزود: در جامعه امروز ذهنيت جوانان به ازدواج بسيار منفي شده و بسياري از آنان از تشکيل خانواده گريزان هستند.
وي با اشاره به قابليتها و توان بالقوه جشنواره ملي ازدواج و خانواده جوان، ادامه داد: ازدواج يک واقعيت است، ولي براي ترغيب بيشتر جوانان به اين امر، بايستي به دنبال راهکارهاي عملياتي براي تغيير ذهنيت آنان باشيم.
اين مشاور خانواده گفت: اغلب جوانان در جامعه امروز زير بار مسئوليت نميروند و اين ربطي به مسائل اقتصادي ندارد.
نظري با اشاره به اينکه در زمينه فرهنگسازي براي ازدواج و توليد محصولت فرهنگي، به شدت دچار فقر هستيم، افزود: اگر نگرش جوان به ازدواج مثبت شود، شاهد افزايش آمار ازدواج جوانان در کشور خواهيم بود.
وي افزود: در جامعه امروز، همه ما کم وبيش درگير مسائل و مشکلات اقتصادي هستيم، ولي اين نميتواند به عنوان توجيهي براي کاهش ازدواج در بين جوانان باشد.
نظري در پايان بر فعاليت براي فرهنگسازي صحيح ازدواج تاکيد کرد و گفت: «بايستي نگرشها به ازدواج تغيير کند، زيرا تنها در اين صورت است که جوان خود به دنبال ازدواج و تشکيل خانواده ميرود.
نظر شما