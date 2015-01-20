۱۷ نقطه حادثه خیز در شهرهای استان بوشهر اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرالله کشکولی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان بوشهر اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور کاهش تصادفات و خسارات و تلفات در سطح استان بوشهر صورت گرفته است و طرح های مختلفی در این راستا اجرا می شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راه های افزایش ایمنی در رانندگی دقت رانندگان است، اظهار داشت: ایمن شدن رانندگی نیاز به توسعه برنامه‌های آموزشی و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در رانندگی است.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر با بیان اینکه از مهم‌ترین عوامل تصادفات عوامل انسانی و رانندگان هستند، تصریح کرد: رعایت ایمنی در خودروها نقش تعیین کننده‌ای در کاهش تلفات دارد که ضمن ارتقا ایمنی خودروها باید رعایت قوانین و مقررات رانندگی فرهنگ سازی شود.

کشکولی عامل جاده و راه‌ها از دیگر عوامل حادثه‌خیزی دانست و گفت: برخی از محورها با توجه به میزان تصادفات رخ داده از جمله نقاط حادثه‌خیز شناخته و سعی شده توسط کارشناسان پلیس عامل حادثه شناخته و برطرف شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر با بیان اینکه در یکسال گذشته ۵۰ درصد نقاط حادثه خیزاستان بوشهر اصلاح شده افزود: از ۶۰ نقطه حادثه خیز جاده‌های استان بوشهر ۳۰ نقطه از آنها اصلاح و نیمی نیز برای اصلاح دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی ورود موتورسواران به بزرگ‌راه‌ها و جاده‌ها را از جمله عوامل حادثه‌خیزی دانست که با دستور منع ورود موتورسواران توسط پلیس این عامل تا حدی برطرف و مرگ و میر ناشی از موتورسیکلت در بزرگراه‌ها کاهش یافته است.

کشکولی با اشاره به اینکه ایام تعطیلات نوروز و ورود گرشگران به شهرها رزمایش بزرگ نیروی انتظامی است گفت: برای کنترل جاده‌ها و کاهش تصادفات و تلفات از هم اکنون پلیس راهور استان بوشهر تمهیدات لازم اندیشیده است.